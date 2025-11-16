21 ‘Extra Fabulous Comics’ That Poke Fun At The Stupidity Of Random Things In Life (New Pics)

It is important to take breaks from the seemingly never-ending work, and we think we might have something that can make you relax even more – comics! We’ve collected some of the newest cartoons by Zach who you might know by the name Extra Fabulous Comics.
Zach previously told Bored Panda that he started Extra Fabulous Comics back in 2011 as a “last-ditch effort to find fulfillment”. Over the years, the artist has gathered more than 690k Instagram followers bringing humor to sometimes painful everyday life.
#1
Image source: extrafabulous_comics
#2
Image source: extrafabulous_comics
#3
Image source: extrafabulous_comics
#4
Image source: extrafabulous_comics
#5
Image source: extrafabulous_comics
#6
Image source: extrafabulous_comics
#7
Image source: extrafabulous_comics
#8
Image source: extrafabulous_comics
#9
Image source: extrafabulous_comics
#10
Image source: extrafabulous_comics
#11
Image source: extrafabulous_comics
#12
Image source: extrafabulous_comics
#13
Image source: extrafabulous_comics
#14
Image source: extrafabulous_comics
#15
Image source: extrafabulous_comics
#16
Image source: extrafabulous_comics
#17
Image source: extrafabulous_comics
#18
Image source: extrafabulous_comics
#19
Image source: extrafabulous_comics
#20
Image source: extrafabulous_comics
#21
Image source: extrafabulous_comics
