91 Memes And Jokes About Dads That Prove They’re All The Same Person (New Pics)

Becoming a father doesn’t just change your life, it changes your whole personality.

Somewhere between raising kids and paying bills, you wake up with a passion for barbecue tongs, a wardrobe full of practical sneakers, and a lawn that absolutely must outshine the neighbor’s. You don’t remember signing up for it, but it seems to come with the role.

The Instagram account Rad Dad knows this better than anyone, collecting the internet’s funniest takes on the everyday reality of fatherhood. Scroll down for their best posts—and maybe give them the ultimate sign of approval: a classic dad thumbs up.

#1

Image source: middleclassfancy

#2

Image source: moistbuddha

#3

Image source: CooperLawrence

#4

Image source: raddad

#5

Image source: raddad

#6

Image source: raddad

#7

Image source: moveincircles

#8

Image source: neatmom

#9

Image source: Jbanklestankle1

#10

Image source: adrenalindenver

#11

Image source: raddad

#12

Image source: moistbuddha

#13

Image source: raddad

#14

Image source: raddad

#15

Image source: raddad

#16

Image source: neatmom

#17

Image source: houseofgaming

#18

Image source: shitheadsteve

#19

Image source: trashcanpaul

#20

Image source: BobGolen

#21

Image source: middleclassfancy

#22

Image source: raddad

#23

Image source: raddad

#24

Image source: neatmom

#25

Image source: raddad

#26

Image source: raddad

#27

Image source: middleclassfancy

#28

Image source: middleclassfancy

#29

Image source: The_Private_I

#30

Image source: raddad

#31

Image source: mcdadstuff

#32

Image source: raddad

#33

Image source: raddad

#34

Image source: TheBoydP

#35

Image source: raddad

#36

Image source: raddad

#37

Image source: middleclassfancy

#38

Image source: raddad

#39

Image source: raddad

#40

Image source: middleclassfancy

#41

Image source: trashcanpaul

#42

Image source: middleclassfancy

#43

Image source: moistbuddha

#44

Image source: raddad

#45

Image source: raddad

#46

Image source: MNateShyamalan

#47

Image source: middleclassfancy

#48

Image source: raddad

#49

Image source: raddad

#50

Image source: raddad

#51

Image source: raddad

#52

Image source: raddad

#53

Image source: Shady_2311

#54

Image source: raddad

#55

Image source: middleclassfancy

#56

Image source: raddad

#57

Image source: raddad

#58

Image source: trashcanpaul

#59

Image source: middleclassfancy

#60

Image source: raddad

#61

Image source: raddad

#62

Image source: raddad

#63

Image source: BallAndPolicy

#64

Image source: trashcanpaul

#65

Image source: raddad

#66

Image source: moistbuddha

#67

Image source: middleclassfancy

#68

Image source: raddad

#69

Image source: raddad

#70

Image source: raddad

#71

Image source: raddad

#72

Image source: middleclassfancy

#73

Image source: raddad

#74

Image source: raddad

#75

Image source: raddad

#76

Image source: raddad

#77

Image source: raddad

#78

Image source: middleclassfancy

#79

Image source: middleclassfancy

#80

Image source: raddad

#81

Image source: raddad

#82

Image source: middleclassfancy

#83

Image source: shitheadsteve

#84

Image source: middleclassfancy

#85

Image source: middleclassfancy

#86

Image source: raddad

#87

Image source: trashcanpaul

#88

Image source: raddad

#89

Image source: neatmom

#90

Image source: raddad

#91

Image source: middleclassfancy

