30 Funny Jokes That Probably Only Dads Will Be Able To Truly Appreciate (New Pics)

Good dad jokes aren’t limited to one format. From playful one-liners to unexpected comparisons, they come in all shapes and sizes.
However, what if I told you that one of the best to ever tell them wasn’t even a real dad? At least not in the traditional sense of flesh and bones.
There’s a character on the internet with a receding hairline and a white shirt who’s actually a comedic genius—second to your old man, of course.
Continue scrolling to check out some of the best posts from the fun social media project, ‘Dad Jokes!’
More info: Instagram | Facebook | X
#1
Image source: Dadsaysjokes
#2
Image source: Dadsaysjokes
#3
Image source: Dadsaysjokes
#4
Image source: Dadsaysjokes
#5
Image source: dadsaysjokes, Dadsaysjokes
#6
Image source: Dadsaysjokes
#7
Image source: Dadsaysjokes
#8
Image source: Dadsaysjokes
#9
Image source: memeig_
#10
Image source: Dadsaysjokes
#11
Image source: Dadsaysjokes
#12
Image source: Dadsaysjokes
#13
Image source: Dadsaysjokes
#14
Image source: dadsaysjokes
#15
Image source: dadsaysjokes
#16
Image source: dadsaysjokes
#17
Image source: dadsaysjokes
#18
Image source: Dadsaysjokes
#19
Image source: Dadsaysjokes
#20
Image source: iamchrisscott
#21
Image source: dadsaysjokes
#22
Image source: dadsaysjokes
#23
Image source: dadsaysjokes
#24
Image source: dadsaysjokes
#25
Image source: dadsaysjokes
#26
Image source: dadsaysjokes
#27
Image source: dadsaysjokes
#28
Image source: dadsaysjokes
#29
Image source: dadsaysjokes
#30
Image source: dadsaysjokes
Follow Us