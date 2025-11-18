30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide & Happiness (New Pics)

by

For nearly two decades, the iconic comic Cyanide & Happiness has captivated audiences far and wide, making it quite impossible to encounter someone unfamiliar with its name. However, if you are one of those people, it is time to get acquainted with the hilarious, shamelessly inappropriate webcomic created by Rob DenBleyker, Kris Wilson, Dave McElfatrick, and Matt Melvin.

Cyanide & Happiness is renowned for its fearless approach to controversial topics in a satirical way, usually filled with dark humor. The artwork itself is very simplistic, featuring stick figures that often find themselves in absurd, surreal situations, including more adult topics.

So, without further ado, let’s hop into the post and see what the team has been up to recently.

More info: Instagram | store.explosm.net | Facebook | Instagram

#1

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#2

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#3

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#4

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#5

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#6

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#7

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#8

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#9

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#10

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#11

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#12

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#13

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#14

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#15

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#16

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#17

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#18

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#19

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#20

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#21

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#22

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#23

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#24

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#25

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#26

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#27

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#28

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#29

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

#30

30 Hilariously Inappropriate Comics About Today’s Society By Cyanide &#038; Happiness (New Pics)

Image source: explosmofficial

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
My Shed Life As An Artist
3 min read
Nov, 13, 2025
MTV’s “Singled Out” is Getting Rebooted on Quibi
3 min read
Mar, 30, 2020
25 Hilarious Comics With Unexpected Endings By War And Peas
3 min read
Nov, 11, 2025
We Created A Comic Strip To Discuss Various Environmental And Social Problems From The Perspective Of Animals
3 min read
Nov, 12, 2025
Tattooing Changed My Life
3 min read
Nov, 11, 2025
The Lincoln Lawyer Season 3: Everything We Know
3 min read
Oct, 23, 2023
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.