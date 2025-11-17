50 Times People Spotted The Most ‘Cursed Shirts’ In The Wild And Had To Share Them Online

by

Clothing, one might say, is the best way to express yourself. And if that’s true, slipping on an ironic slogan/graphic tee is a surefire way to let everyone know how many hecks you give about raising an eyebrow or two.

Cursed Shirts, then, is a true gem, offering a plethora of ‘cursed’ t-shirts that have been spotted in the wild. With a range of cheeky ‘MAD’ style graphics and daring R-rated slogans that would make any churchgoer blush, this vibrant community boasts an impressive membership of over 51,000 enthusiasts. Most importantly, it serves as a delightful reminder that few things come close to the joy of being blessed with the presence of a punny t-shirt that doesn’t have the right to be that cool.

#1

Image source: cursedshirts

#2

Image source: cursedshirts

#3

Image source: cursedshirts

#4

Image source: cursedshirts

#5

Image source: cursedshirts

#6

Image source: cursedshirts

#7

Image source: cursedshirts

#8

Image source: cursedshirts

#9

Image source: cursedshirts

#10

Image source: cursedshirts

#11

Image source: cursedshirts

#12

Image source: cursedshirts

#13

Image source: cursedshirts

#14

Image source: cursedshirts

#15

Image source: cursedshirts

#16

Image source: cursedshirts

#17

Image source: cursedshirts

#18

Image source: cursedshirts

#19

Image source: cursedshirts

#20

Image source: cursedshirts

#21

Image source: cursedshirts

#22

Image source: cursedshirts

#23

Image source: cursedshirts

#24

Image source: cursedshirts

#25

Image source: cursedshirts

#26

Image source: cursedshirts

#27

Image source: cursedshirts

#28

Image source: cursedshirts

#29

Image source: cursedshirts

#30

Image source: cursedshirts

#31

Image source: cursedshirts

#32

Image source: cursedshirts

#33

Image source: cursedshirts

#34

Image source: cursedshirts

#35

Image source: cursedshirts

#36

Image source: cursedshirts

#37

Image source: cursedshirts

#38

Image source: cursedshirts

#39

Image source: cursedshirts

#40

Image source: cursedshirts

#41

Image source: cursedshirts

#42

Image source: cursedshirts

#43

Image source: cursedshirts

#44

Image source: cursedshirts

#45

Image source: cursedshirts

#46

Image source: cursedshirts

#47

Image source: cursedshirts

#48

Image source: cursedshirts

#49

Image source: cursedshirts

#50

Image source: cursedshirts

Patrick Penrose
Patrick Penrose
