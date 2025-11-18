50 Of The Most Cursed Images For People Who Have A Higher Tolerance For Bizarreness (New Pics)

Whether a person believes in ghosts and ghouls or not, they can’t deny that some things have an eerie and strange aura about them, just like porcelain dolls, abandoned homes, or black-and-white portraits from the past. Some people might even go as far as saying they’re cursed. However, the internet nowadays has a slightly different understanding of the word, assigning it to anything that seems remotely creepy or strange.
The ‘cursed.image5’ Instagram page is one place where plenty of such examples reside. Scroll down to check them out yourself, and be ready to experience the creeps while perusing through these strange yet amusing photos.
While you’re at it, don’t forget to check out a conversation with award-winning horror photographer Thomas G. Anderson, who kindly agreed to tell us how he captures unsettling pictures himself.
#1
Image source: cursed.image5
#2
Image source: cursed.image5
#3
Image source: cursed.image5
#4
Image source: cursed.image5
#5
Image source: cursed.image5
#6
Image source: cursed.image5
#7
Image source: cursed.image5
#8
Image source: cursed.image5
#9
Image source: cursed.image5
#10
Image source: cursed.image5
#11
Image source: cursed.image5
#12
Image source: cursed.image5
#13
Image source: cursed.image5
#14
Image source: cursed.image5
#15
Image source: cursed.image5
#16
Image source: cursed.image5
#17
Image source: cursed.image5
#18
Image source: cursed.image5
#19
Image source: cursed.image5
#20
Image source: cursed.image5
#21
Image source: cursed.image5
#22
Image source: cursed.image5
#23
Image source: cursed.image5
#24
Image source: cursed.image5
#25
Image source: cursed.image5
#26
Image source: cursed.image5
#27
Image source: cursed.image5
#28
Image source: cursed.image5
#29
Image source: cursed.image5
#30
Image source: cursed.image5
#31
Image source: cursed.image5
#32
Image source: cursed.image5
#33
Image source: cursed.image5
#34
Image source: cursed.image5
#35
Image source: cursed.image5
#36
Image source: cursed.image5
#37
Image source: cursed.image5
#38
Image source: cursed.image5
#39
Image source: cursed.image5
#40
Image source: cursed.image5
#41
Image source: cursed.image5
#42
Image source: cursed.image5
#43
Image source: cursed.image5
#44
Image source: cursed.image5
#45
Image source: cursed.image5
#46
Image source: cursed.image5
#47
Image source: cursed.image5
#48
Image source: cursed.image5
#49
Image source: cursed.image5
#50
Image source: cursed.image5
Follow Us