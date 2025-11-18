Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

by

Get ready to laugh your way through the world of “Clueless Hero,” a webcomic that brings video games to life in the funniest ways! Created by Luis Lee and Ana Gaby Perez, this comic follows a clueless hero as he stumbles through his adventures in a fictional game world, meeting quirky characters and funny game developers along the way.

If you love video games and enjoy a good joke, “Clueless Hero” is a must-read. Packed with fun references and a great sense of humor, it’s perfect for gamers and comic fans alike. Scroll down to check out some of the latest comics and join the adventure!

More info: Instagram | cluelesshero.com | Facebook | redbubble.com

#1

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#2

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#3

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#4

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#5

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#6

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#7

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#8

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#9

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#10

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#11

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#12

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#13

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#14

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#15

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#16

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#17

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#18

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#19

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#20

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#21

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#22

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#23

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#24

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#25

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#26

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#27

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#28

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#29

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#30

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

#31

Gamer Humor: 31 Comics About A “Clueless Hero” Created By These Two Artists (New Pics)

Image source: cluelesshero

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
After This Cat Lost Its Limbs To Frostbite, People Set Him Up With 4 Prosthetic Ones
3 min read
Nov, 13, 2025
One Of My Realistic Painted Animals For Brno Zoo In The Czech Republic
3 min read
Nov, 13, 2025
So What’s the Deal With the Gotham Joker? Who Is It?
3 min read
Apr, 22, 2018
35 Engaged Couples Who Never Made It To The Altar For Wild And Sometimes Heartbreaking Reasons
3 min read
Nov, 17, 2025
Artist Shows How Disney Villains Would Look If They Were The Main Characters
3 min read
Nov, 13, 2025
Will We Ever See a Season 2 of Training Day?
3 min read
Jun, 18, 2018
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.