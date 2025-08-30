38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

by

We’re thrilled to bring you the latest comic strips from Ryan Kramer! Longtime Bored Panda readers might recognize his work from our earlier features, but if not, you’re in for a treat. Ryan is one of the minds behind ‘Toonhole’ – a comic series he started with his friends John, Chris, and Mike back in their college days. Together, they’ve built a collection of witty, offbeat, and downright hilarious cartoons that fans can’t get enough of.

So, scroll down and enjoy Ryan’s newest creations. Whether it’s the clever punchlines, the quirky characters, or the unexpected twists, these comics are guaranteed to brighten your day and maybe even make you see everyday life in a funnier light.

More info: Instagram | x.com | Facebook | ko-fi.com

#1

38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

Image source: toonholeryan

#2

38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

Image source: toonholeryan

#3

38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

Image source: toonholeryan

#4

38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

Image source: toonholeryan

#5

38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

Image source: toonholeryan

#6

38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

Image source: toonholeryan

#7

38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

Image source: toonholeryan

#8

38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

Image source: toonholeryan

#9

38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

Image source: toonholeryan

#10

38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

Image source: toonholeryan

#11

38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

Image source: toonholeryan

#12

38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

Image source: toonholeryan

#13

38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

Image source: toonholeryan

#14

38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

Image source: toonholeryan

#15

38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

Image source: toonholeryan

#16

38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

Image source: toonholeryan

#17

38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

Image source: toonholeryan

#18

38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

Image source: toonholeryan

#19

38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

Image source: toonholeryan

#20

38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

Image source: toonholeryan

#21

38 Witty And Dark Comics By Ryan Kramer That Might Make You Laugh

Image source: toonholeryan

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
NYT Wordle Hints And Answers For 08-August-2025
3 min read
Aug, 7, 2025
The Might Be the Best Moment in Wheel of Fortune History
3 min read
Feb, 8, 2016
Drew Barrymore To Bring Black Rose Anthology to TV Life
3 min read
Sep, 6, 2017
The Five Best Moments Of The Obi-Wan Kenobi Trailer
3 min read
May, 11, 2022
Jeb Stuart No Longer Tied To The Assassin’s Creed Series
3 min read
Feb, 15, 2023
How The NBCUniversal Streaming Service Will Differ From Netflix
3 min read
Aug, 7, 2019
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.