Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

by

If you’re a fan of silly humor, puns and a hint of surrealism, then you’ll love the work of Jim Benton. He’s an artist and writer behind “It’s Happy Bunny”, “Dear Dumb Diary”, “Franny K. Stein”, “Catwad” and more. He is also a NYT bestselling author!

In this article, we want to share some of Jim’s comics that we believe will make you squeeze out a smile. Here you’ll find vampires visiting Stake House, rebellious ghosts, grumpy chicken nuggets, and more! So scroll down for some laughter and ironic twists!

For more of Jim’s work, check out the previous articles on Bored Panda by clicking here, here, here and here

More info: Instagram | jimbenton.com | Facebook | twitter.com

#1

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#2

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#3

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#4

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#5

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#6

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#7

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#8

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#9

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#10

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#11

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#12

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#13

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#14

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#15

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#16

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#17

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#18

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#19

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#20

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#21

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#22

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#23

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#24

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#25

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#26

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#27

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#28

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#29

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#30

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#31

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#32

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#33

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#34

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#35

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#36

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#37

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#38

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#39

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#40

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#41

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#42

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#43

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#44

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#45

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#46

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#47

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#48

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#49

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

#50

Artist Creates Funny Comics In Hopes Of Sharing A Laugh With Somebody (50 New Pics)

Image source: jimbentonshots

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
I Made A Video Of A Brave Hamster Escaping A Cannibal’s Prison In An Amazing Obstacle Course Which Is Like The Pet Version Of Indiana Jones (12 Pics)
3 min read
Nov, 16, 2025
Brooklyn Nine-Nine
Brooklyn Nine-Nine Season 3 Episode 12 Review: “Nine Days”
3 min read
Jan, 20, 2016
This Writer Tries To Roast Millenials For Not Reading Books, Gets Destroyed With Statistics
3 min read
Nov, 13, 2025
The Five Most Annoying TV Theme Songs of All-Time
3 min read
Feb, 5, 2018
39 Galaxy Sweets That Are Out Of This World
3 min read
Nov, 11, 2025
I Create Abstract Fantasy Digital Art
3 min read
Nov, 13, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.