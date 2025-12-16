47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

by

If you’re in need of a quick mood boost, you’ve come to the right place. Nate Fates is back on Bored Panda, and this time we’re excited to share a selection of his newest cartoons featuring absurd situations and food-themed humor. Some stand out thanks to clever wordplay, while others capture relatable moments many of us have experienced ourselves.

Nate draws inspiration from everyday life, finding comedy in ordinary situations that often go unnoticed. As he puts it, “If I can create a humorous take on a circumstance, I will.” From coffee habits and tech frustrations to relationships and daily routines, his cartoons highlight small, familiar moments – made even funnier through his sharp and playful perspective.

More info: Facebook | Instagram | nfakes.com

#1

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#2

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#3

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#4

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#5

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#6

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#7

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#8

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#9

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#10

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#11

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#12

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#13

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#14

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#15

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#16

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#17

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#18

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#19

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#20

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#21

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#22

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#23

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#24

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#25

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#26

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#27

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#28

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#29

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#30

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#31

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#32

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#33

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#34

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#35

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#36

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#37

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#38

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#39

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#40

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#41

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#42

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#43

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#44

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#45

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#46

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

#47

47 Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable (New Pics)

Image source: Nate Fakes

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
We Might See a Glimpse of Samurai World on Westworld Season 2
3 min read
Sep, 16, 2017
Neighbors Extinguishing Backyard Fire Suddenly Hear Cries For Help, And Here’s What They Find (Graphic Content)
3 min read
Nov, 12, 2025
Vegan Mom Is Livid After Learning A Family Member Who Watched Her Kid For Free Had A Steak For Dinner For Themselves
3 min read
Nov, 16, 2025
The Fascinating History Of The Banana
3 min read
Nov, 14, 2025
Some Time Ago I Challenged Myself To Create An Origami Crane Every Day For 1000 Days (New Pics)
3 min read
Nov, 13, 2025
“Got An Eviction Letter For Being 15 Minutes Late Paying My Rent”
3 min read
Nov, 17, 2025