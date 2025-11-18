“Off The Mark”: 30 New Comics By Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Mark Parisi’s “Off the Mark” comics are all about finding humor in everyday life. With his funny characters and clever jokes, Mark shows us that laughter is everywhere, even in the most ordinary moments.

Each comic is like a little slice of fun that makes us smile. Whether he’s joking about everyday quirks or sharing the joy of friendship, Mark’s work invites readers of all ages to enjoy a good laugh and see the funny side of life.

More info: Instagram | offthemark.com | Facebook | patreon.com | youtube.com

#1

Image source: mark_parisi_otm

#2

Image source: mark_parisi_otm

#3

Image source: mark_parisi_otm

#4

Image source: mark_parisi_otm

#5

Image source: mark_parisi_otm

#6

Image source: mark_parisi_otm

#7

Image source: mark_parisi_otm

#8

Image source: mark_parisi_otm

#9

Image source: mark_parisi_otm

#10

Image source: mark_parisi_otm

#11

Image source: mark_parisi_otm

#12

Image source: mark_parisi_otm

#13

Image source: mark_parisi_otm

#14

Image source: mark_parisi_otm

#15

Image source: mark_parisi_otm

#16

Image source: mark_parisi_otm

#17

Image source: mark_parisi_otm

#18

Image source: mark_parisi_otm

#19

Image source: mark_parisi_otm

#20

Image source: mark_parisi_otm

#21

Image source: mark_parisi_otm

#22

Image source: mark_parisi_otm

#23

Image source: mark_parisi_otm

#24

Image source: mark_parisi_otm

#25

Image source: mark_parisi_otm

#26

Image source: mark_parisi_otm

#27

Image source: mark_parisi_otm

#28

Image source: mark_parisi_otm

#29

Image source: mark_parisi_otm

#30

Image source: mark_parisi_otm

Patrick Penrose
Patrick Penrose
