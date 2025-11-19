This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

by

The artist behind Vacant Expression Comics is basically that one quiet kid in class who never says much but drops the funniest line when you least expect it. With characters that look like sentient marshmallows and a color palette stolen from a kindergarten art bin, these comics deliver existential dread and dry wit with alarming precision.

Whether it’s questioning the concept of sandwiches or accidentally parenting someone else’s child, this artist has mastered the art of saying everything while drawing almost nothing. It’s minimalism with maximum bite, and honestly, it’s kind of brilliant.

More info: Instagram | webtoons.com | patreon.com

#1

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#2

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#3

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#4

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#5

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#6

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#7

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#8

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#9

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#10

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#11

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#12

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#13

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#14

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#15

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#16

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#17

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#18

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#19

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#20

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#21

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#22

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#23

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#24

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#25

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#26

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#27

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#28

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#29

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

#30

This Artist’s Comics Are About Nothing And Somehow That’s Everything (30 Pics)

Image source: vacantexpressioncomics

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
The Last of Us Season 2 Left 5 Burning Questions Unanswered
3 min read
Jul, 20, 2025
Famous Artworks Ruined By Clients Who Think They Know Better
3 min read
Nov, 11, 2025
30 Interesting Behind-The-Scenes Pics That Might Give You A New Perspective On Moviemaking, As Shared On This Page
3 min read
Nov, 17, 2025
Woman Is Convinced Her Parents Are Trying To Poison Her, Wonders Whether She’s Going Insane
3 min read
Sep, 23, 2025
We Took Less-Traveled Roads To The Caucasus Mountains With Our 5-Year-Old Son Sitting In A Sidecar
3 min read
Nov, 12, 2025
27 Celebrities Who Hilariously Trolled Their Fans
3 min read
Nov, 12, 2025