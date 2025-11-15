This Artist Shows All Sides Of A Woman’s Life In Her 30 Spot-On Comics

It’s been said a million times, so saying it once more probably won’t hurt—all girls are different. Why do I need to stress this? Well, there seem to be a lot of common, faux-universal expectations for women that stem from thinking that “all girls should be X,” and more often than not, they’re disappointed in how they can’t meet these “expected” standards. But that doesn’t mean that girls have to wallow in despair and eternally live in dread for it. Some girls, like Cassandra Calin, love to have a laugh at some of these problems, take these “girly lemons” and turn them into refreshing comical lemonade. And the internet loves her for it—she’s one of the most successful artists in the virtual realm and has over 2.4m followers on her Instagram, plus tons more on her other socials.

And Bored Panda loves her too. This is the sixth part of her comics, and if you want to acquaint yourself with or revisit the previous comics, you may find them here: I, II, III, IV, V.

More info: Instagram | Facebook | cassandracalin.com | c-cassandra.tumblr.com | society6.com | tapas.io

#1

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#2

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#3

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#4

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#5

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#6

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#7

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#8

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#9

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#10

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#11

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#12

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#13

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#14

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#15

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#16

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#17

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#18

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#19

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#20

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#21

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#22

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#23

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#24

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#25

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#26

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#27

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#28

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#29

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

#30

This Artist Shows All Sides Of A Woman&#8217;s Life In Her 30 Spot-On Comics

Image source: CassandraComics

