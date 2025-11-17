30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

by

Have you had breakfast yet? If not, you might get hungry quickly while scrolling through the list of these tasty comics we’ve prepared for you today. The ‘Breakfast Club Comics’ by Brooke Karras offer a delightful serving of humor in the form of cute illustrations featuring various food products, veggies, fruits, and more.

The artist shared with us how she first got inspired to start her comic series: “Over breakfast one morning, I told my mom about my daily drawing challenge. We brainstormed ideas for a comic. The realization that food puns offer endless fun led to the birth of Breakfast Club Comics during that meal.” If you’d like to see the most recent works by Brooke, scroll down, and also read what we found out from the artist during our interview.

More info: Instagram | webtoons.com | tiktok.com

#1

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#2

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#3

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#4

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#5

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#6

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#7

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#8

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#9

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#10

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#11

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#12

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#13

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#14

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#15

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#16

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#17

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#18

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#19

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#20

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#21

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#22

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#23

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#24

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#25

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#26

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#27

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#28

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#29

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

#30

30 Funny Comics About Food That Are Full Of Puns And Jokes, By This Artist (New Pics)

Image source: breakfastclubcomics

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Bowen Yang: Bio And Career Highlights
3 min read
Nov, 6, 2025
Warsaw-Based Artist Spray-Paints A Beautiful Lace Mural On The Side Of A French Lace Museum
3 min read
Nov, 14, 2025
Hey Pandas, What’s Your Favorite Quote? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Who is The Real Housewives of Beverly Hills’ New Star, Diana Jenkins?
3 min read
Aug, 25, 2022
Viral Video With Over 1M Views Shows Two Kids Leaving Candy In An Empty Treat Bowl In A Heartwarming Act Of Kindness
3 min read
Nov, 16, 2025
I Made A Funny Photo Project With Condoms
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.