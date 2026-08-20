“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

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Some comics ease you into a joke. Others give you just enough time to think you know where things are going before completely pulling the rug out from under you. Jon Baker, the cartoonist behind “Alarmingly Bad,” has made that kind of unpredictability a defining part of his humor, turning seemingly ordinary situations into punchlines that are anything but. “Alarmingly Bad” has made several appearances on Bored Panda before, most recently in our previous collection of Baker’s wonderfully unpredictable cartoons. Fortunately, he has continued coming up with plenty of new jokes since then, giving us another reason to revisit his work.

Baker finds material just about everywhere. His comics often begin with a straightforward setup before veering into something ridiculous, surreal, or very dark. Paired with his expressive characters and colorful artwork, even the strangest scenarios somehow feel right at home in the world he has created.

Scroll down to see the latest selection of Baker’s comics, and don’t forget to upvote those that caught you off guard the most!

More info: Instagram | alarminglybad.com | Facebook | x.com | patreon.com

#1

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

#2

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#3

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#4

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#5

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#6

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#7

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#8

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#9

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#10

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#11

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#12

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#13

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#14

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#15

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#16

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#17

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#18

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#19

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#20

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#21

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#22

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#23

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#24

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#25

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#26

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#27

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#28

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#29

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#30

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#31

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#32

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#33

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

#34

“Alarmingly Bad” Comics By Jon Baker Full Of Humorous And Unpredictable Twists (34 New Pics)

Image source: alarminglybad

Patrick Penrose
Patrick Penrose
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