This Embroidery Artist Uses Thread Instead Of Paint To Create Amazing Landscape Scenes

Russian artist Vera Shimunia has truly mastered the art of embroidery pattern painting. Instead of using paints to create beautiful views, Vera uses her embroidery skills to create amazing artworks that have to be seen to be believed.

Using a vast array of colors, the richly textured works seem to jump out of the canvas, depicting the beauty of nature – big skies, deep blue seas, and the autumnal forest in a variety of sizes. The embroidery art is really pushing the boundaries of creativity at the moment, particularly in Russia. You can see more of her unique artworks from a previous post here.

Scroll down below to see Vera’s beautiful landscapes, and check out her Instagram for more info!

#1

Patrick Penrose
Patrick Penrose
