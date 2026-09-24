40 Witty Blob Life Comics That Turn Ordinary Moments Into Delightfully Absurd Punchlines

Some of the sharpest jokes begin with something perfectly ordinary and then take one step too far. Cartoonist Chip White has turned that step into an art form in Blob Life, a webcomic he describes simply as a series about life’s everyday absurdities. Familiar scenes, well-worn expressions, and daily frustrations are nudged just past the point of normal until they tip into delightful nonsense, while bold lines and bright, flat colors give each panel a friendly, classic-funnies look that makes the twist land even harder.
White’s punchlines are short and deceptively simple, yet always sharply witty. His subjects range freely from animals and fairy tales to AI and our endless scrolling, and that unpredictability keeps every panel fresh. Below, we’ve gathered some of our favorite Blob Life comics, proof that a clever idea doesn’t need much room to land.
More info: Instagram
#1
Image source: bloblifecomic
#2
Image source: bloblifecomic
#3
Image source: bloblifecomic
#4
Image source: bloblifecomic
#5
Image source: bloblifecomic
#6
Image source: bloblifecomic
#7
Image source: bloblifecomic
#8
Image source: bloblifecomic
#9
Image source: bloblifecomic
#10
Image source: bloblifecomic
#11
Image source: bloblifecomic
#12
Image source: bloblifecomic
#13
Image source: bloblifecomic
#14
Image source: bloblifecomic
#15
Image source: bloblifecomic
#16
Image source: bloblifecomic
#17
Image source: bloblifecomic
#18
Image source: bloblifecomic
#19
Image source: bloblifecomic
#20
Image source: bloblifecomic
#21
Image source: bloblifecomic
#22
Image source: bloblifecomic
#23
Image source: bloblifecomic
#24
Image source: bloblifecomic
#25
Image source: bloblifecomic
#26
Image source: bloblifecomic
#27
Image source: bloblifecomic
#28
Image source: bloblifecomic
#29
Image source: bloblifecomic
#30
Image source: bloblifecomic
#31
Image source: bloblifecomic
#32
Image source: bloblifecomic
#33
Image source: bloblifecomic
#34
Image source: bloblifecomic
#35
Image source: bloblifecomic
#36
Image source: bloblifecomic
#37
Image source: bloblifecomic
#38
Image source: bloblifecomic
#39
Image source: bloblifecomic
#40
Image source: bloblifecomic
Follow Us