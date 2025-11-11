154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

by

Art aficionados like to pretend that there’s a very specific and complex science behind interpreting paintings. But as these humorous tweets reveal, the hidden messages are often pretty obvious, not to mention pretty funny!

These modern interpretations of centuries-old paintings come courtesy of Medieval Reactions, a wryly funny Twitter account that’s making people smile with its contemporary take on traditional artwork. And as you can see, it appears that the observations and dilemmas faced by our ancestors aren’t that much different to those of today! Don’t forget to vote for your favorite!

#1

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#2

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#3

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#4

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#5

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#6

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#7

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#8

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#9

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#10

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#11

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#12

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#13

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#14

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#15

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#16

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#17

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#18

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#19

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#20

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#21

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#22

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#23

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#24

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#25

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#26

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#27

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#28

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#29

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#30

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#31

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#32

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#33

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#34

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#35

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#36

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#37

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#38

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#39

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#40

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#41

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#42

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#43

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#44

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#45

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#46

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#47

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#48

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#49

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#50

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#51

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#52

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#53

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#54

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#55

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#56

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#57

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#58

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#59

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#60

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#61

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#62

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#63

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#64

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#65

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#66

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#67

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#68

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#69

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#70

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#71

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#72

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#73

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReact

#74

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#75

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#76

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#77

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#78

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReact

#79

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#80

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#81

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#82

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#83

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#84

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#85

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#86

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#87

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#88

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#89

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#90

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#91

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#92

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#93

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#94

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#95

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReact

#96

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#97

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#98

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#99

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#100

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#101

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#102

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#103

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReact

#104

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#105

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#106

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#107

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#108

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#109

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#110

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#111

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#112

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#113

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#114

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#115

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#116

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#117

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#118

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#119

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#120

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#121

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#122

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#123

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#124

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReact

#125

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#126

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#127

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#128

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReact

#129

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#130

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#131

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#132

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#133

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#134

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#135

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReact

#136

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#137

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#138

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#139

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#140

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#141

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#142

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#143

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#144

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#145

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#146

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#147

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#148

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#149

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#150

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#151

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#152

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#153

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

#154

154 Art History Tweets That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years

Image source: MedievalReacts

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
This High School Allowed Seniors To Wear Costumes In Their Student IDs, Probably Didn’t Expect A Result Like This
3 min read
Nov, 13, 2025
This is Us
This Is Us Review: This Is How We Deal With Disappointment
3 min read
Oct, 4, 2017
50 Food Orders That Were Terribly Misunderstood
3 min read
Nov, 12, 2025
No-Sew Unicorn Hoodie
3 min read
Nov, 13, 2025
Badass Cat Proves He’s The True Owner Of This Supermarket In London
3 min read
Nov, 11, 2025
Dragons Of Autumn Leaves: I Bring Fairytales To Life
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.