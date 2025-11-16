This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

by

If you enjoy terrible pictures shared by real estate agents or social media pages like ‘Ugly Belgian Houses’, you’re going to love this Twitter account too.

It’s called ‘Cheapo Architecture’ and it has all the home ideas you love to hate. Like a very sad front lawn. Or a living room that looks like a corporate office reception room.

(Sure, taste is subjective and you might actually stumble upon something you actually like, but take this account’s content as a whole and I think you’ll agree with its main message).

So continue scrolling and who knows, maybe these interior and exterior, let’s call them, solutions will actually make you feel better about your own place.

More info: Twitter

#1

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#2

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#3

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#4

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#5

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#6

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#7

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#8

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#9

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#10

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#11

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#12

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#13

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#14

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#15

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#16

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#17

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#18

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#19

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#20

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#21

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#22

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#23

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#24

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#25

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#26

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#27

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#28

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#29

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#30

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#31

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#32

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrappy

#33

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrappy

#34

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

#35

This Twitter Account Is Sharing Home Design Fails That Might Make You Feel Better About Your Own Place (35 New Pics)

Image source: CheapoCrppy

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Discover Titanic Food: What Did People Eat on the Legendary Ship?
3 min read
Nov, 11, 2025
What We Learned From the iCarly Revival Trailer from Paramount+
3 min read
Jun, 8, 2021
This Giant Steel Kraken Was Sunk With An Old WW2 Ship To Create The Coolest Artificial Coral Reef Ever
3 min read
Nov, 12, 2025
How Futurama Is Still Soldiering On Despite Being Off the Air
3 min read
Sep, 21, 2017
40 Of The Best “Dog People Vs. Cat People” Tweets
3 min read
Nov, 15, 2025
Hey, Pandas! What Was The Cringiest Thing You Did In Your First Relationship?
3 min read
Nov, 12, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.