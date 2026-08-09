This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Cats already act like they own our homes, furniture, and sometimes even our entire lives. But what if they also had jobs, coworkers, and strong opinions about their careers?
Cartoonist Maritsa Patrinos explores exactly that idea in her witty cat comics, especially her ‘Working Cats’ series, which follows feline characters navigating the strange world of jobs, responsibilities, and everyday struggles. From ambitious kittens learning the ropes to experienced bodega cats who think they’ve seen it all, these comics mix classic cat behavior with surprisingly relatable human experiences.
Scroll down to meet Maritsa’s hilarious cats and see what life might look like if our feline friends had careers of their own.
More info: Instagram | maritsapatrinos.com | x.com | Facebook | webtoons.com | patreon.com
#1
Image source: maritsapatrinos
#2
Image source: maritsapatrinos
#3
Image source: maritsapatrinos
#4
Image source: maritsapatrinos
#5
Image source: maritsapatrinos
#6
Image source: maritsapatrinos
#7
Image source: maritsapatrinos
#8
Image source: maritsapatrinos
#9
Image source: maritsapatrinos
#10
Image source: maritsapatrinos
#11
Image source: maritsapatrinos
#12
Image source: maritsapatrinos
#13
Image source: maritsapatrinos
#14
Image source: maritsapatrinos
#15
Image source: maritsapatrinos
#16
Image source: maritsapatrinos
#17
Image source: maritsapatrinos
#18
Image source: maritsapatrinos
#19
Image source: maritsapatrinos
#20
Image source: maritsapatrinos
#21
Image source: maritsapatrinos
#22
Image source: maritsapatrinos
#23
Image source: maritsapatrinos
#24
Image source: maritsapatrinos
#25
Image source: maritsapatrinos
#26
Image source: maritsapatrinos
#27
Image source: maritsapatrinos
#28
Image source: maritsapatrinos
#29
Image source: maritsapatrinos
#30
Image source: maritsapatrinos
#31
Image source: maritsapatrinos
#32
Image source: maritsapatrinos
#33
Image source: maritsapatrinos
#34
Image source: maritsapatrinos
#35
Image source: maritsapatrinos
#36
Image source: maritsapatrinos
#37
Image source: maritsapatrinos
#38
Image source: maritsapatrinos
#39
Image source: maritsapatrinos
#40
Image source: maritsapatrinos
#41
Image source: maritsapatrinos
#42
Image source: maritsapatrinos
#43
Image source: maritsapatrinos
#44
Image source: maritsapatrinos
#45
Image source: maritsapatrinos
#46
Image source: maritsapatrinos
#47
Image source: maritsapatrinos
#48
Image source: maritsapatrinos
#49
Image source: maritsapatrinos
#50
Image source: maritsapatrinos
#51
Image source: maritsapatrinos
#52
Image source: maritsapatrinos
#53
Image source: maritsapatrinos
#54
Image source: maritsapatrinos
#55
Image source: maritsapatrinos
#56
Image source: maritsapatrinos
#57
Image source: maritsapatrinos
#58
Image source: maritsapatrinos
#59
Image source: maritsapatrinos
#60
Image source: maritsapatrinos
Follow Us