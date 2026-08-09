This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

by

Cats already act like they own our homes, furniture, and sometimes even our entire lives. But what if they also had jobs, coworkers, and strong opinions about their careers?

Cartoonist Maritsa Patrinos explores exactly that idea in her witty cat comics, especially her ‘Working Cats’ series, which follows feline characters navigating the strange world of jobs, responsibilities, and everyday struggles. From ambitious kittens learning the ropes to experienced bodega cats who think they’ve seen it all, these comics mix classic cat behavior with surprisingly relatable human experiences.

Scroll down to meet Maritsa’s hilarious cats and see what life might look like if our feline friends had careers of their own.

More info: Instagram | maritsapatrinos.com | x.com | Facebook | webtoons.com | patreon.com

#1

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

#2

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#3

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#4

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#5

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#6

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#7

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#8

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#9

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#10

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#11

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#12

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#13

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#14

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#15

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#16

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#17

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#18

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#19

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#20

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#21

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#22

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#23

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#24

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#25

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#26

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#27

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#28

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#29

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#30

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#31

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#32

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#33

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#34

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#35

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#36

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#37

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#38

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#39

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#40

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#41

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#42

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#43

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#44

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#45

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#46

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#47

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#48

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#49

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#50

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#51

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#52

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#53

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#54

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#55

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#56

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#57

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#58

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#59

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

#60

This Cartoonist Imagines What Cats Would Be Like If They Had Jobs, Coworkers, And Responsibilities (60 Pics)

Image source: maritsapatrinos

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
How Do Moonshiners Get Away with Their Operations?
3 min read
Feb, 26, 2019
59 Times People Rewrote WikiHow Captions And Made Them 100x Funnier (New Pics)
3 min read
Aug, 6, 2025
“Downton Abbey: A New Era”: Where Else Have We Seen Laura Carmichael?
3 min read
Dec, 5, 2021
“He’s So Icky”: Timothée Chalamet Slammed For Controversial Remarks On Parenthood
3 min read
Nov, 8, 2025
Pablo Escobar’s Abandoned Mansion Is Turned Into A Paintball Arena, And It’s Pretty Spooky
3 min read
Nov, 13, 2025
“Emotionally Challenged?”: Discover Your Emotional Intelligence Level In 30 Scenarios
3 min read
Oct, 25, 2025