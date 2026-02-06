80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

by

We’ve never had it easier when it comes to buying and selling secondhand stuff. That unworn top gathering dust in your closet? Someone out there wants it. Looking for a cute bag without the boutique price tag? A few clicks online and it’s yours. At least, that’s the theory.

In practice, anything involving other humans is destined to go sideways. Which is why both buyers and sellers regularly find themselves in increasingly unhinged DM exchanges that would make Tarantino dialogue look reasonable.

The Instagram account DM Drama captures these gloriously painful conversations in all their chaotic glory. We’ve rounded up the best of them below.

#1

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#2

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#3

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#4

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#5

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#6

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#7

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#8

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#9

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#10

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#11

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#12

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#13

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#14

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#15

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#16

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#17

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#18

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#19

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#20

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#21

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#22

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#23

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#24

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#25

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#26

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#27

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#28

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#29

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#30

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#31

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#32

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#33

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#34

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#35

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#36

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#37

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#38

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#39

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#40

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#41

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#42

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#43

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#44

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#45

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#46

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#47

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#48

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#49

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#50

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#51

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#52

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#53

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#54

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#55

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#56

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#57

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#58

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#59

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#60

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#61

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#62

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#63

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#64

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#65

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#66

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#67

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#68

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#69

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#70

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#71

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#72

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#73

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#74

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#75

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#76

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#77

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#78

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#79

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

#80

80 Times Buying And Selling Things Did Not Go Well

Image source: dmdrama

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
These 30 Ways To Die From Electrocution From A 1931 Book Shows How Much The World Has Changed
3 min read
Nov, 13, 2025
Hey Pandas, Post The Cutest Pic Of Your Pet (Closed)
3 min read
Nov, 18, 2025
I Capture The Starry Skies Of Less-Polluted Places
3 min read
Nov, 11, 2025
Internet Collectively In Tears After Driver Shares Touching Story Of Delivering Food To A Funeral
3 min read
Nov, 17, 2025
Hey Pandas, Post The Best Picture You Have Taken Outdoors (Closed)
3 min read
Nov, 16, 2025
Colors Of The Wind Through My Eyes: Magical Monochromatic Scenes In Nature
3 min read
Nov, 11, 2025