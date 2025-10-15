79 Drivers Share The Funniest Bumper Stickers They’ve Spotted On The Road (New Pics)

A car is like an extension of its owner; it can be adorned, bedazzled, and upgraded to look like a futuristic piece of art. If you’re a 2000s kid and remember MTV’s Pimp My Ride, you know what we’re talking about. But sometimes, the only thing you need to do to give your car a little pizzazz is slap a little sticker on it.

In fact, 60% of Americans say they’ve had a bumper sticker on their car. A witty adhesive on your car’s bumper can send all kinds of messages: it can demonstrate allegiance to a fandom, state your political views, or just show off your quirky sense of humor. Bored Panda has collected the funniest and most impressive bumper stickers in one place and we present them to you below!

#1 True

Image source: wildbumper

#2 This Wile E. Coyote Sticker On This Car

Image source: Requiascat

#3 The Curse Of Powerful Lips

Image source: wildbumper

#4 Im Getting This Bumper Sticker

Image source: dseiders22

#5 Best Bumper Sticker Ever

Image source: Koalashart1

#6 “What’s A Horse?” “I Don’t Know.”

Image source: Verity-Skye

#7 Spotted A Bumper Sticker In A Parking Lot That Had Me Cracking Up

Image source: AffectionateShop2469

#8 8x USB 3.0 2x HDMI

Image source: Crebii

#9 Best Bumper Sticker I’ve Seen In A While

Image source: KFCCrocs

#10 When Your Car Is More Optimistic Than You Are

Image source: wildbumper

#11 That’s Brilliant

Image source: x.com

#12 The Perfect Sticker For Your Inner-Teen

Image source: MisleaderC

#13 Fair Warning

Image source: No-Sand-75

#14 Let Him Have His Gay Little Car Sticker

Image source: NEPHEWRXK

#15 On The Road, Again?

Image source: Wilted_Flower920

#16 Plot Twist: They Don’t Have A Cat

Image source: TheChowderhead

#17 The Perfect Sticker

Image source: wildbumper

#18 Spotted In A Parking Lot. My New Favorite Bumper Sticker

Image source: StuckeyStop

#19 That’s Honestly Terrifying

Image source: MKBHD

#20 Happens To The Best Of Us

Image source: wildbumper

#21 Be Kind. Brake For Bugs

Image source: downesphoto

#22 Giving Information To The Enemy

Image source: FastSpeedTurbo

#23 A Message I Definitely Agree With

Image source: WoWGurl78

#24 Man I Love Frogs

Image source: Cheetah_Heart-2000

#25 I Need One For My Pup

Image source: Ccarver13

#26 To Anyone Buying Make Sure U Get A Large For The Size In The Pic

Image source: eve4evaa

#27 You Can Grow It Yourself And It Will Be Free

Image source: pagan_hoetry

#28 Saw The Best Bumper Sticker At Target. Whoever This Was At The Eau Claire Target, You’re A Legend

Image source: MsNirvana34

#29 Still Thinking About The Funniest Bumper Sticker I’ve Ever Seen

Image source: MayerElliot

#30 For Those Who Speak Cat

Image source: MollyBilinski

#31 My Recent Favorite Bumper Sticker Find

Image source: CheyenneB52

#32 Cheese

Image source: MrFrankUS

#33 At My Desk, Cracking Up! Funniest Bumper Sticker Ever

Image source: Mtl_Chick007

#34 Anyone Know Where To Buy This One?

Image source: reddit.com

#35 Its A Good Bumper Sticker

Image source: Radosity

#36 I Stop Not Just Brake

Image source: TheRetroRoomRoo

#37 This Lady’s Bumper Sticker. I Was Tempted To Get Closer

Image source: Chesticle5

#38 Oddly Specific Bumper Sticker Seen In The Wild

Image source: Intelligent-Cake1448

#39 This Bumper Sticker I Found On TikTok

Image source: KFSuffering

#40 At Least The Check Engine Light Isn’t On

Image source: jeckles

#41 Froggo

Image source: Paparazzi14

#42 Saw This Sticker On Someone’s Car, Gave Me A Good Chuckle

Image source: EphemeralDragon

#43 I Saw This Same Bumper Sticker In Downtown, LA. I Wonder Where This Person Would Travel To, In This Case

Image source: 1929stockcrash

#44 Saw The Best Bumper Sticker In The World This Morning

If you’re on here and see this, I salute you. I need this sticker more than you know!

Image source: Appropriate-City-591

#45 A Bumper Sticker I Saw In Utah

Image source: MrStrype

#46 Saw This Bumper Sticker This Morning

Image source: yangatang10

#47 Shrimp Is Catchy Saying On A Bumper Sticker On A Car Of A Person Clearly Going Through Something

Image source: BeautifulMix7410

#48 Artistry Of Highest Order

Image source: IrvingWestPhD

#49 Probably The Funniest Bumper Sticker I’ve Ever Seen

Image source: Tannnnous

#50 This Is My New Favorite Bumper Sticker

“Pardon my weird driving, I’m thinking about centipedes (again)”.

Image source: Brosner85

#51 New Favorite Bumper Sticker Just Dropped

Image source: lllliatttt

#52 People Are Putting Regret Stickers On The Back Of Their Teslas

Image source: -TheMidpoint-

#53 I’m Not One For Car Stickers, But Someone’s Gotta Tell Em

Image source: chicamo99

#54 6 Months In And He Found It. I Put A Sticker Over My Roommates Car Emblem And It Took Him Over 200 Days To Find. Overall He Took The Joke Well

Image source: KevvCo

#55 This Is The Best Version Of This I’ve Seen

Image source: owNightly

#56 Does It Belong Here?

Image source: Cosmos-Sapien

#57 Wife Guy

Image source: sassykathy666

#58 What Does This Stand For? This Car Has Been Parked On My Street For Months, And This Bumper Sticker Baffles Me Every Time I Walk By

Image source: AdultSheep

#59 Where All My Doppler Effect Nerds At?

Image source: hinnsvartingi

#60 Bumper Stickers In The Wild. This One Made Me Chuckle. Do They Hand These Out? Or Do People Actually Just Print Them Out?

Image source: peoplefix

#61 Does Anyone Have Any Clue What This Bumper Sticker Means?

Image source: InitialAd2324

#62 Saw The Post About Bumper Stickers That Make You Laugh Out Loud, Here’s Mine

Image source: Olneyvillain4190

#63 Jesus Loves You, Nobody Else Does

Image source: x.com

#64 My Favorite Bumper Sticker

Image source: danbro424

#65 I Keep Seeing This Bumper Sticker In Oregon

Image source: tokingtogepi

#66 Someone Put This On My Truck

Someone put this sticker on my truck while I was at the gym.

Image source: jncojeans_17

#67 I Love This! I Want One

Image source: hauntingaga

#68 These Bumper Stickers I Saw This Morning

Image source: LydiaJuice

#69 Oh She’s About To Be Adding A New Bumper Sticker To Her Car That’s For Sure

Image source: ella_purnell

#70 My Getaway Car Suzuki Swift Is Out In The Streets Of Uruguay

Image source: BeFearlessBeYou, BeFearlessBeYou

#71 If I Ever See This Around Town I Will Slam The Brakes And Let You Merge Immediately

Image source: keelyclove

#72 One Of The More Random Bumper Stickers I’ve Seen

Image source: INFECTEDWIFISIGNAL

#73 Made A Bumper Sticker. Don’t Judge How Dirty My Car Is Right Now. Kinda Hard To Tell In The Pic, But It’s A Galaxy Background

Image source: elissa445

#74 Emotional Support Bumper Sticker

Image source: WhosAztro

#75 This Is Wild

Image source: wildbumper

#76 The Perfect Sticker To Tell It Like It Is

Image source: JenniferKeiper

#77 Bumper Stickers, Got To Love Them

#78 Never Change Mandurah

Image source: darkmaninperth

#79 Odd Choice, But You Have My Respect For Living So Boldly

Image source: pirate-kong

