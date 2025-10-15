79 Drivers Share The Funniest Bumper Stickers They’ve Spotted On The Road (New Pics)

A car is like an extension of its owner; it can be adorned, bedazzled, and upgraded to look like a futuristic piece of art. If you’re a 2000s kid and remember MTV’s Pimp My Ride, you know what we’re talking about. But sometimes, the only thing you need to do to give your car a little pizzazz is slap a little sticker on it.
In fact, 60% of Americans say they’ve had a bumper sticker on their car. A witty adhesive on your car’s bumper can send all kinds of messages: it can demonstrate allegiance to a fandom, state your political views, or just show off your quirky sense of humor. Bored Panda has collected the funniest and most impressive bumper stickers in one place and we present them to you below!
#1 True
Image source: wildbumper
#2 This Wile E. Coyote Sticker On This Car
Image source: Requiascat
#3 The Curse Of Powerful Lips
Image source: wildbumper
#4 Im Getting This Bumper Sticker
Image source: dseiders22
#5 Best Bumper Sticker Ever
Image source: Koalashart1
#6 “What’s A Horse?” “I Don’t Know.”
Image source: Verity-Skye
#7 Spotted A Bumper Sticker In A Parking Lot That Had Me Cracking Up
Image source: AffectionateShop2469
#8 8x USB 3.0 2x HDMI
Image source: Crebii
#9 Best Bumper Sticker I’ve Seen In A While
Image source: KFCCrocs
#10 When Your Car Is More Optimistic Than You Are
Image source: wildbumper
#11 That’s Brilliant
Image source: x.com
#12 The Perfect Sticker For Your Inner-Teen
Image source: MisleaderC
#13 Fair Warning
Image source: No-Sand-75
#14 Let Him Have His Gay Little Car Sticker
Image source: NEPHEWRXK
#15 On The Road, Again?
Image source: Wilted_Flower920
#16 Plot Twist: They Don’t Have A Cat
Image source: TheChowderhead
#17 The Perfect Sticker
Image source: wildbumper
#18 Spotted In A Parking Lot. My New Favorite Bumper Sticker
Image source: StuckeyStop
#19 That’s Honestly Terrifying
Image source: MKBHD
#20 Happens To The Best Of Us
Image source: wildbumper
#21 Be Kind. Brake For Bugs
Image source: downesphoto
#22 Giving Information To The Enemy
Image source: FastSpeedTurbo
#23 A Message I Definitely Agree With
Image source: WoWGurl78
#24 Man I Love Frogs
Image source: Cheetah_Heart-2000
#25 I Need One For My Pup
Image source: Ccarver13
#26 To Anyone Buying Make Sure U Get A Large For The Size In The Pic
Image source: eve4evaa
#27 You Can Grow It Yourself And It Will Be Free
Image source: pagan_hoetry
#28 Saw The Best Bumper Sticker At Target. Whoever This Was At The Eau Claire Target, You’re A Legend
Image source: MsNirvana34
#29 Still Thinking About The Funniest Bumper Sticker I’ve Ever Seen
Image source: MayerElliot
#30 For Those Who Speak Cat
Image source: MollyBilinski
#31 My Recent Favorite Bumper Sticker Find
Image source: CheyenneB52
#32 Cheese
Image source: MrFrankUS
#33 At My Desk, Cracking Up! Funniest Bumper Sticker Ever
Image source: Mtl_Chick007
#34 Anyone Know Where To Buy This One?
Image source: reddit.com
#35 Its A Good Bumper Sticker
Image source: Radosity
#36 I Stop Not Just Brake
Image source: TheRetroRoomRoo
#37 This Lady’s Bumper Sticker. I Was Tempted To Get Closer
Image source: Chesticle5
#38 Oddly Specific Bumper Sticker Seen In The Wild
Image source: Intelligent-Cake1448
#39 This Bumper Sticker I Found On TikTok
Image source: KFSuffering
#40 At Least The Check Engine Light Isn’t On
Image source: jeckles
#41 Froggo
Image source: Paparazzi14
#42 Saw This Sticker On Someone’s Car, Gave Me A Good Chuckle
Image source: EphemeralDragon
#43 I Saw This Same Bumper Sticker In Downtown, LA. I Wonder Where This Person Would Travel To, In This Case
Image source: 1929stockcrash
#44 Saw The Best Bumper Sticker In The World This Morning
If you’re on here and see this, I salute you. I need this sticker more than you know!
Image source: Appropriate-City-591
#45 A Bumper Sticker I Saw In Utah
Image source: MrStrype
#46 Saw This Bumper Sticker This Morning
Image source: yangatang10
#47 Shrimp Is Catchy Saying On A Bumper Sticker On A Car Of A Person Clearly Going Through Something
Image source: BeautifulMix7410
#48 Artistry Of Highest Order
Image source: IrvingWestPhD
#49 Probably The Funniest Bumper Sticker I’ve Ever Seen
Image source: Tannnnous
#50 This Is My New Favorite Bumper Sticker
“Pardon my weird driving, I’m thinking about centipedes (again)”.
Image source: Brosner85
#51 New Favorite Bumper Sticker Just Dropped
Image source: lllliatttt
#52 People Are Putting Regret Stickers On The Back Of Their Teslas
Image source: -TheMidpoint-
#53 I’m Not One For Car Stickers, But Someone’s Gotta Tell Em
Image source: chicamo99
#54 6 Months In And He Found It. I Put A Sticker Over My Roommates Car Emblem And It Took Him Over 200 Days To Find. Overall He Took The Joke Well
Image source: KevvCo
#55 This Is The Best Version Of This I’ve Seen
Image source: owNightly
#56 Does It Belong Here?
Image source: Cosmos-Sapien
#57 Wife Guy
Image source: sassykathy666
#58 What Does This Stand For? This Car Has Been Parked On My Street For Months, And This Bumper Sticker Baffles Me Every Time I Walk By
Image source: AdultSheep
#59 Where All My Doppler Effect Nerds At?
Image source: hinnsvartingi
#60 Bumper Stickers In The Wild. This One Made Me Chuckle. Do They Hand These Out? Or Do People Actually Just Print Them Out?
Image source: peoplefix
#61 Does Anyone Have Any Clue What This Bumper Sticker Means?
Image source: InitialAd2324
#62 Saw The Post About Bumper Stickers That Make You Laugh Out Loud, Here’s Mine
Image source: Olneyvillain4190
#63 Jesus Loves You, Nobody Else Does
Image source: x.com
#64 My Favorite Bumper Sticker
Image source: danbro424
#65 I Keep Seeing This Bumper Sticker In Oregon
Image source: tokingtogepi
#66 Someone Put This On My Truck
Someone put this sticker on my truck while I was at the gym.
Image source: jncojeans_17
#67 I Love This! I Want One
Image source: hauntingaga
#68 These Bumper Stickers I Saw This Morning
Image source: LydiaJuice
#69 Oh She’s About To Be Adding A New Bumper Sticker To Her Car That’s For Sure
Image source: ella_purnell
#70 My Getaway Car Suzuki Swift Is Out In The Streets Of Uruguay
Image source: BeFearlessBeYou, BeFearlessBeYou
#71 If I Ever See This Around Town I Will Slam The Brakes And Let You Merge Immediately
Image source: keelyclove
#72 One Of The More Random Bumper Stickers I’ve Seen
Image source: INFECTEDWIFISIGNAL
#73 Made A Bumper Sticker. Don’t Judge How Dirty My Car Is Right Now. Kinda Hard To Tell In The Pic, But It’s A Galaxy Background
Image source: elissa445
#74 Emotional Support Bumper Sticker
Image source: WhosAztro
#75 This Is Wild
Image source: wildbumper
#76 The Perfect Sticker To Tell It Like It Is
Image source: JenniferKeiper
#77 Bumper Stickers, Got To Love Them
#78 Never Change Mandurah
Image source: darkmaninperth
#79 Odd Choice, But You Have My Respect For Living So Boldly
Image source: pirate-kong
Follow Us