26 Of The Newest Comics About Life As An Introvert By Sarah Andersen

Sarah Andersen is a popular cartoonist known for her funny and relatable comics about everyday life. She has millions of fans on Instagram who love her simple drawings and clever jokes. Sarah’s comics often show the awkward and silly moments we all experience, making her one of the most beloved creators in the online art community.
Over the years, Sarah has released several comic books and continues to make people laugh with her unique style. Her latest book, “Adulthood Is a Gift!: A Celebration of Sarah’s Scribbles (Volume 5),” is coming out soon, and her fans are super excited! Today, we’re taking a look at some of Sarah’s best and newest comics that have kept her audience laughing and smiling.
More info: Instagram | sarahcandersen.com | Facebook | patreon.com
#1
Image source: sarahandersencomics
#2
Image source: sarahandersencomics
#3
Image source: sarahandersencomics
#4
Image source: sarahandersencomics
#5
Image source: sarahandersencomics
#6
Image source: sarahandersencomics
#7
Image source: sarahandersencomics
#8
Image source: sarahandersencomics
#9
Image source: sarahandersencomics
#10
Image source: sarahandersencomics
#11
Image source: sarahandersencomics
#12
Image source: sarahandersencomics
#13
Image source: sarahandersencomics
#14
Image source: sarahandersencomics
#15
Image source: sarahandersencomics
#16
Image source: sarahandersencomics
#17
Image source: sarahandersencomics
#18
Image source: sarahandersencomics
#19
Image source: sarahandersencomics
#20
Image source: sarahandersencomics
#21
Image source: sarahandersencomics
#22
Image source: sarahandersencomics
#23
Image source: sarahandersencomics
#24
Image source: sarahandersencomics
#25
Image source: sarahandersencomics
#26
Image source: sarahandersencomics
Follow Us