This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

by

What started as a personal way to navigate tough times has blossomed into a comic series that blends humor with life’s ups and downs. The world of Admiral Wonderboat, created by Canadian artist Chris, is full of quirky characters and unexpected adventures – sometimes whimsical, sometimes absurd, but always fun.

During one of our interviews, the cartoonist shared that his comics are “cute and weird” and a way for him to express everything he experiences – happy, sad, or just plain strange. “Anything in life can spark a comic,” he told us, “and sometimes it’s easier to say it in pictures than in words.”

Scroll down to check out the latest strips from the series and dive into Chris’s unique, imaginative world.

More info: Instagram | threads.com | admiralwonderboat.com | boredpanda.com | webtoons.com

#1

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#2

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#3

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#4

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#5

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#6

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#7

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#8

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#9

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#10

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#11

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#12

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#13

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#14

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#15

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#16

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#17

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#18

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#19

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#20

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#21

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#22

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#23

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#24

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#25

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#26

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#27

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#28

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#29

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#30

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#31

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#32

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#33

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#34

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#35

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#36

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#37

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#38

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

#39

This Artist Made 39 Funny And Slightly Dark Comics About Life’s Ups And Downs (New Pics)

Image source: admiralwonderboat

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Mom Of A 6-Year-Old Identified As Woman Slain By ICE In Her Car In Minneapolis
3 min read
Jan, 8, 2026
“Uncommitted”: Timothée Chalamet Enjoys Guys’ Night Out In Hollywood Amid Reported Split From Kylie
3 min read
Nov, 16, 2025
Spelling Bee Hints, Answers For 18-December-2025
3 min read
Dec, 18, 2025
30 Comics By Deon Parson That Show The Beauty And Madness Of Sisterhood (New Pics)
3 min read
Aug, 4, 2025
105 Desperate Dogs Who Just Want To Say Hi
3 min read
Nov, 11, 2025
Is It Possible that the Show “American Pickers” is Fake?
3 min read
Jul, 13, 2018