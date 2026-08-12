46 Hilarious Cat Pics Shared By A Page That Knows Cats Are Never Normal

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Are you tired of cute cat content? What a silly question – of course you’re not! Unless you’re a dog who somehow ended up on your human’s computer, there’s no way anyone could ever get bored of funny cats and the photos shared online.

Today’s collection comes from the Brazilian Facebook page ‘What Cats Are These?’, a community dedicated to spreading some kitty joy with funny and relatable cat photos.

So, waste no more time and scroll down to enjoy these hilarious felines. From ridiculous facial expressions to finding themselves in the strangest situations, these cats always seem to create moments worth sharing.

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Image source: Que gatos são esses?

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Patrick Penrose
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