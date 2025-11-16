30 Fun Comics By Amee Wilson That Cover The Theme Of Sexual Identities Through Queer Chameleons (New Pics)

by

As a member of the LGBTQ+ community, artist Amee Wilson recognized that there was room for improvement when talking about queer representation. Wanting to be a part of filling in the gap, Amee creates funny and relatable illustrations about queer chameleons to change the surrounding stereotypes.

In a past interview with Bored Panda, the artist revealed how her Instagram page came about. Wilson explained that she got an idea after receiving a lot of attention on the illustrations where a chameleon was transforming into the colors of the pride flag. That inspired her to do a series about queer identity and sexuality.

If you would like to see more of Amee’s works here at Bored Panda, see part 1.

More info: Instagram | patreon.com | tiktok.com | lonelykidsclub.com

#1

Image source: queeeerchameleon

#2

Image source: queeeerchameleon

#3

Image source: queeeerchameleon

#4

Image source: queeeerchameleon

#5

Image source: queeeerchameleon

#6

Image source: queeeerchameleon

#7

Image source: queeeerchameleon

#8

Image source: queeeerchameleon

#9

Image source: queeeerchameleon

#10

Image source: queeeerchameleon

#11

Image source: queeeerchameleon

#12

Image source: queeeerchameleon

#13

Image source: queeeerchameleon

#14

Image source: queeeerchameleon

#15

Image source: queeeerchameleon

#16

Image source: queeeerchameleon

#17

Image source: queeeerchameleon

#18

Image source: queeeerchameleon

#19

Image source: queeeerchameleon

#20

Image source: queeeerchameleon

#21

Image source: queeeerchameleon

#22

Image source: queeeerchameleon

#23

Image source: queeeerchameleon

#24

Image source: queeeerchameleon

#25

Image source: queeeerchameleon

#26

Image source: queeeerchameleon

#27

Image source: queeeerchameleon

#28

Image source: queeeerchameleon

#29

Image source: queeeerchameleon

#30

Image source: queeeerchameleon

