“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

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If you’ve ever wondered what fruits, vegetables, or even everyday kitchen items would say if they could talk, John King has probably already imagined it. The New York-based cartoonist is the creator of Fruit Gone Bad, a one-panel comic series where ordinary objects come to life through clever puns, witty wordplay, and delightfully absurd situations.

John sketches every comic by hand before they’re digitally colored – a process he used to leave entirely to his wife but has recently started taking on himself. Packed with classic dad jokes, mischievous produce, and kitchen chaos, the series has become a longtime favorite on Bored Panda. And judging by John’s latest comics, he still has plenty of fresh ideas left to share.

More info: Instagram

#1

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

#2

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#3

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#4

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#5

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#6

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#7

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#8

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#9

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#10

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#11

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#12

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#13

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#14

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#15

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#16

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#17

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#18

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#19

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#20

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#21

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#22

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#23

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#24

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#25

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#26

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#27

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#28

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#29

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#30

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#31

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#32

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#33

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#34

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#35

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#36

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#37

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#38

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#39

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#40

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#41

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#42

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#43

“Fruit Gone Bad”: 43 Funny Comics That Bring Produce And Objects To Life (New Pics)

Image source: fruitgonebad

Patrick Penrose
Patrick Penrose
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