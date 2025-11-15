Two Friends Demonstrate How The Same Outfit Looks On Their Different Body Types (36 New Pics)

Every time we come back to Denise Mercedes, her following seems to have grown by hundreds of thousands of people. And it’s largely due to her TikTok challenge.
The premise of the series is as follows: the plus-size Dominican model and Maria Castellanos, two friends with different bodies, try on the same outfits. And the results are awesome.
Denise and Maria have not only proved that your size doesn’t have to dictate your wardrobe, but have also started a movement called #StyleNotSize, which has inspired other friends with different sizes to come up with and share their matching looks online, redefying what the fashion industry and society believe to look good on whom.
For more of Denise and Maria’s combo looks, check out Bored Panda’s earlier articles on ‘Style Not Size’ here and here.
Denise: DeniseMercedes.com | TikTok | Instagram | Facebook | Twitter
Maria: Instagram | TikTok | YouTube
#1
Image source: denisemmercedes
#2
Image source: denisemmercedes
#3
Image source: denisemmercedes
#4
Image source: denisemmercedes
#5
Image source: denisemmercedes
#6
Image source: denisemmercedes
#7
Image source: denisemmercedes
#8
Image source: mariacastellanos_ri
#9
Image source: denisemmercedes
#10
Image source: denisemmercedes
#11
Image source: denisemmercedes
#12
Image source: denisemmercedes
#13
Image source: denisemmercedes
#14
Image source: denisemmercedes
#15
Image source: denisemmercedes
#16
Image source: denisemmercedes
#17
Image source: denisemmercedes
#18
Image source: denisemmercedes
#19
Image source: denisemmercedes
#20
Image source: denisemmercedes
#21
Image source: denisemmercedes
#22
Image source: denisemmercedes
#23
Image source: denisemmercedes
#24
Image source: denisemmercedes
#25
Image source: denisemmercedes
#26
Image source: mariacastellanos_ri
#27
Image source: denisemmercedes
#28
Image source: denisemmercedes
#29
Image source: denisemmercedes
#30
Image source: denisemmercedes
#31
Image source: denisemmercedes
#32
Image source: denisemmercedes
#33
Image source: denisemmercedes
#34
Image source: denisemmercedes
#35
Image source: mariacastellanos_ri
#36
Image source: mariacastellanos_ri
