Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

by

In the age of Adobe Illustrator, Photoshop and 3D printers, it is hard to imagine that someone would be willing to create a logo without any of these digital art programs. Let’s be honest, typography and lettering already seem like a rare artifact of the past! However, wouldn’t it be impressive to see that?

James Lewis is a talented graphic designer and letterer from Cardiff, Whales. What’s really impressive about his art style is that he loves to draw everything by hand without the use of any software. His straight lines and curves look perfect as if they were done digitally. His works have been featured by many famous publications such as Creative Review, The Guardian, Behance and others, and all at the age of 22.

So scroll down below to check out the modern logos of LEGO, Toy Story, Nike, NASA and others with stunning freehand 3D effects.

More info: Instagram | jamesllewis.com | Facebook

#1

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#2

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#3

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#4

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#5

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#6

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#7

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#8

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#9

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#10

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#11

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#12

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#13

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#14

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#15

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#16

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#17

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#18

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#19

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#20

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#21

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#22

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#23

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#24

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#25

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#26

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#27

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#28

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#29

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#30

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#31

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#32

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#33

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#34

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#35

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#36

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#37

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#38

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#39

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#40

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#41

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#42

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#43

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#44

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#45

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#46

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#47

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

#48

Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

Image source: James Lewis

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Five Particularly Awesome Dramatic Cold Opens in TV
3 min read
Dec, 3, 2020
60 Funny Dog Tweets That Are Too Relatable
3 min read
Nov, 12, 2025
top model cycle 19 winner
America’s Next Top Model 19.12 “The Girl Who Becomes America’s Next Top Model” Recap
3 min read
Nov, 16, 2012
The 5 Worst Things Targaryens Got Away With In House Of The Dragon Season 1
3 min read
May, 5, 2023
These Animal Signs Start Life As Simple One-Line Drawings
3 min read
Nov, 11, 2025
What We Learned from The Godzilla vs. Kong Trailer
3 min read
Jan, 24, 2021
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.