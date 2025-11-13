Artist Uses Lettering Technique To Recreate Modern Logos With Stunning 3D Effects

In the age of Adobe Illustrator, Photoshop and 3D printers, it is hard to imagine that someone would be willing to create a logo without any of these digital art programs. Let’s be honest, typography and lettering already seem like a rare artifact of the past! However, wouldn’t it be impressive to see that?
James Lewis is a talented graphic designer and letterer from Cardiff, Whales. What’s really impressive about his art style is that he loves to draw everything by hand without the use of any software. His straight lines and curves look perfect as if they were done digitally. His works have been featured by many famous publications such as Creative Review, The Guardian, Behance and others, and all at the age of 22.
So scroll down below to check out the modern logos of LEGO, Toy Story, Nike, NASA and others with stunning freehand 3D effects.
More info: Instagram | jamesllewis.com | Facebook
