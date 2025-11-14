Finnish Photographer Snaps Animals In Their Raw Moments (30 New Pics)

Many people associate Finland with cold weather, everlasting darkness, and sprawling dark forests. However, this country in Northern Europe is not only about that and one photographer is here to show you that these stereotypes are actually wrong! Ossi Saarinen is a 23-year-old Finnish wildlife photographer who believes that Finland is much more than extreme cold and darkness. He proves that by showing the enchanting and magical side of his motherland through his nature photography.

More info: Instagram | Facebook

#1

Image source: soosseli

#2

Image source: soosseli

#3

Image source: soosseli

#4

Image source: soosseli

#5

Image source: soosseli

#6

Image source: soosseli

#7

Image source: soosseli

#8

Image source: soosseli

#9

Image source: soosseli

#10

Image source: soosseli

#11

Image source: soosseli

#12

Image source: soosseli

#13

Image source: soosseli

#14

Image source: soosseli

#15

Image source: soosseli

#16

Image source: soosseli

#17

Image source: soosseli

#18

Image source: soosseli

#19

Image source: soosseli

#20

Image source: soosseli

#21

Image source: soosseli

#22

Image source: soosseli

#23

Image source: soosseli

#24

Image source: soosseli

#25

Image source: soosseli

#26

Image source: soosseli

#27

Image source: soosseli

#28

Image source: soosseli

#29

Image source: soosseli

#30

Image source: soosseli

Patrick Penrose
