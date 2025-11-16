50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They’re True, As Shared On This Facebook Page

by

Food, glorious food! It’s all we can think about, really. Day in, day out. If you somehow manage to scan our daydreams and our thoughts while we’re busy at work, you’d discover that roughly 34.7% of our waking moments are spent fantasizing about all the delicious things we’d love to be eating right about now.

We’re willing to bet that quite a few of you Pandas are culinary experts just like us: you enjoy a tasty meal, whether it’s a healthy dish or a cheeky take-out. If you combine that love of food with some memes, then you’ve got the perfect recipe for success. On the menu today, you’ll find the most mouth-watering memes from the ‘Wannabe Food’ Facebook page.

Check out the crème de la crème of hilarity-meets-food below, and remember to upvote the most appetizing pics as you’re scrolling down. Tell us which memes you found the most relatable, Pandas. And if you’re feeling like sharing, we’d love to hear all about your fave cheat meals. (It’s pizza and powdered donuts for us, in case you were wondering!)

One last thing… would you like fries with your memes?

More info: Facebook | Twitter | YouTube | WannabeEnt.com

#1

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#2

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#3

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#4

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#5

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#6

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#7

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#8

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#9

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#10

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#11

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#12

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#13

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#14

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#15

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#16

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#17

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: dramadelinquent

#18

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#19

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#20

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#21

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#22

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#23

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#24

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#25

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#26

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#27

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#28

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#29

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#30

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#31

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#32

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#33

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#34

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#35

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#36

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#37

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#38

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#39

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#40

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#41

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#42

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#43

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#44

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#45

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#46

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#47

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#48

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#49

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

#50

50 Spot-On Food Memes That Are Funny Because They&#8217;re True, As Shared On This Facebook Page

Image source: Wannabe Food

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
“What Is The Stupidest Thing You’ve Seen Your Pet Do?” (40 Answers)
3 min read
Nov, 15, 2025
Spelling Bee Hints, Answers For 03-September-2025
3 min read
Sep, 2, 2025
Child Photographers From All Over The World Show The Magical Bond Between Childhood And Innocence
3 min read
Nov, 12, 2025
Hey Pandas, Share The Funniest Things You Found Out About Your Parents? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
Hey Pandas, If You Had All The Money In The World What Would You Spend It On? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Clever Dog Plays Dead To Stay At The Park Longer
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.