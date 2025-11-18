This Japanese Artist Creates Delicate Food Art, And Here Are 30 Of The Best Pieces

Japanese artist Gaku’s extraordinary talent manifests in the delicate and transient art of mukimono, where common fruits and vegetables are transformed into stunning pieces of art.
Drawing from the rich tradition of Japanese food carving, which dates back to the 16th century, Gaku’s works are a blend of historical craftsmanship and contemporary creativity. Each piece, be it a dragon meticulously etched into an apple or a koi fish elegantly sculpted from a radish, showcases a remarkable attention to detail and precision.
What makes their work even more ephemeral and impressive is the race against time; the artistry must be completed quickly before oxidation alters the appearance of the work.
More info: Instagram
