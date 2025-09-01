“That’s It, I’m Craft Shaming!”: 135 Horrendous DIY Projects That Need To Be Shamed (New Pics)

Who doesn’t love a good DIY? Whether it’s some papier-mâché, a bit of woodworking, or even a full home makeover if you’re feeling ambitious, it’s always fun to roll up your sleeves and create something with your own hands.

But just because the process is enjoyable and rewarding doesn’t always mean the final result will live up to the vision in your head. And if those creations ever find their way online, they might also end up featured in the Facebook group “That’s It, I’m Craft Shaming!”

As the name suggests, this corner of the internet doesn’t hand out pity—it puts failed craft projects on full blast. Harsh? Maybe. Entertaining? Definitely. Scroll down to see some truly disastrous DIYs and decide for yourself which ones deserve the most shaming.

#1

Image source: Kristy Simpson

#2

Image source: Kieran Stewart

#3

Image source: Karla Crise

#4

Image source: Sara Mynor

#5

Image source: Autumn Rose Skevington

#6

Image source: Maxyne Lockhart

#7

Image source: Dee Dee

#8

Image source: Tami Springthorpe

#9

Image source: Kelly Snow

#10

Image source: Lee Wallner

#11

Image source: unknown

#12

Image source: unknown

#13

Image source: Astra Adara

#14

Image source: Benjamin C Salicco

#15

Image source: Josephine Cehelnik

#16

Image source: unknown

#17

Image source: unknown

#18

Image source: Audrey Burnette

#19

Image source: unknown

#20

Image source: Anne Victoria

#21

Image source: Brittany C Eashappie

#22

Image source: Brittany Nicole Bulloch

#23

Image source: Kelly Snow

#24

Image source: Kelly Snow

#25

Image source: Diana Shearer

#26

Image source: unknown

#27

Image source: Lauren Breese

#28

Image source: Jennifer Fiske

#29

Image source: CaptivatingSalamander718

#30

Image source: Courtney Lukenbach

#31

Image source: Aryanne Hawker

#32

Image source: Carla Campbell

#33

Image source: unknown

#34

Image source: Amanda Passmore

#35

Image source: Marie-Chantale Simard

#36

Image source: unknown

#37

Image source: unknown

#38

Image source: Elena Allen

#39

Image source: unknown

#40

Image source: Nik Kendrick

#41

Image source: Shelby Jenkins

#42

Image source: Shaina Caren

#43

Image source: Melissa Grace Carrega

#44

Image source: Jordan Taylor

#45

Image source: Jordan Taylor

#46

Image source: Sarah Katherine Capps

#47

Image source: Sheena Britschgi

#48

Image source: Savannah Thorn

#49

Image source: unknown

#50

Image source: Alicja Gniadek

#51

Image source: unknown

#52

Image source: Lisa Bland

#53

Image source: Kc Strouse

#54

Image source: RickeyandAmanda Scroggins

#55

Image source: Hannah Halzle

#56

Image source: Siglinde Van Meirvenne

#57

Image source: Tami Springthorpe

#58

Image source: J Kochinski

#59

Image source: Renee Rietz

#60

Image source: Ania Sawka

#61

Image source: Jamie Blan Denke

#62

Image source: Rachel Medina

#63

Image source: Chantelle Stevens

#64

Image source: unknown

#65

Image source: Amy Elizabeth Gibb Gish

#66

Image source: Mary Riggs Davidson

#67

Image source: Veronica Bissa

#68

Image source: unknown

#69

Image source: Barbara M. Weltsek

#70

Image source: Amber Kennedy

#71

Image source: Christa Blu

#72

Image source: Corrine Syster

#73

Image source: Rip Ty King

#74

Image source: Brian Kleinmeyer

#75

Image source: unknown

#76

Image source: unknown

#77

Image source: unknown

#78

Image source: Shannon Thames

#79

Image source: Sarah Catherine Flynn

#80

Image source: Masi'avey Elizabeth

#81

Image source: unknown

#82

Image source: Pomba Gira

#83

Image source: Angie Webb

#84

Image source: Nichola Jarvis

#85

Image source: Michelle Cora

#86

Image source: Anne Victoria

#87

Image source: Holly Leah Cauthon

#88

Image source: unknown

#89

Image source: Amanda Jo

#90

Image source: unknown

#91

Image source: unknown

#92

Image source: Kit Kunigk

#93

Image source: unknown

#94

Image source: George Windsor

#95

Image source: unknown

#96

Image source: unknown

#97

Image source: BraveGrape328

#98

Image source: Brooke Pescod

#99

Image source: Sylvia Taylor

#100

Image source: Amber Sherry

#101

Image source: Marianne Dx

#102

Image source: Kaitlyn Jensen

#103

Image source: Diana Sue Dougherty

#104

Image source: Sheena Britschgi

#105

Image source: Lee Wallner

#106

Image source: Joss Stone

#107

Image source: Barbara M. Weltsek

#108

Image source: unknown

#109

Image source: Ashley Bernardo

#110

Image source: Lindsay Hackley

#111

Image source: unknown

#112

Image source: unknown

#113

Image source: Mel Dyer

#114

Image source: Ellie Elliott

#115

Image source: unknown

#116

Image source: Misty Brown

#117

Image source: unknown

#118

Image source: Melissa Grace Carrega

#119

Image source: unknown

#120

Image source: Karla Crise

#121

Image source: unknown

#122

Image source: unknown

#123

Image source: Anne Victoria

#124

Image source: Ronda Hulon

#125

Image source: unknown

#126

Image source: unknown

#127

Image source: Elena Kornkven

#128

Image source: Elena Allen

#129

Image source: Anne Victoria

#130

Image source: unknown

#131

Image source: unknown

#132

Image source: Kacey Jones

#133

Image source: unknown

#134

Image source: unknown

#135

Image source: unknown

Patrick Penrose
