This Designer Goes Viral For Creating Outfits Based On Foods, Drinks, And Cleaning Products (16 Pics)

We’ve been in lockdown for far too long now and any means are acceptable to fight boredom. We’ve been surrounded by the same walls and items to the point that some of us have started looking at items around us from a new perspective. This fashion-forward Chilean designer definitely did. They say inspiration can strike at any moment and at any place, so how about while doing chores? 28-year-old Felipe Cavieres started creating outfits inspired by various household objects—from cleaning products to foods and drinks. His out-of-the-box thinking made him go viral on Instagram and people love his creative looks.
More info: Instagram | twitter.com
