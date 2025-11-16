30 New Extremely Relatable Comics About Being A Parent, By Yehuda And Maya Devir

We’re massive fans of webcomics. Two incredible artists known around the entire world are Yehuda and Maya Devir, a couple from Israel, who are behind the massive hit comic ‘One of Those Days.’ They illustrate their everyday family life in a very honest, fun, and incredibly relatable way—they hold nothing back.
Scroll down to check out Yehuda and Maya’s best recent comics. Whether you’re a veteran fan of their work or just discovering them now, get ready for a ton of smiles and lots of laughs. No parent is alone in the ups and downs of life, and these comics are proof that no challenge is insurmountable if you look at it like an adventure.
Bored Panda has reached out to Yehuda via email, and we’ll update the article as soon as we hear back from him.
More info: YehudaDevir.com | Instagram (Yehuda) | Instagram (Maya) | Facebook | YouTube | Patreon | Book
#1 My Other Halfs..
Image source: jude_devir
#2 End Of The Day
Image source: jude_devir
#3 Layers…
Image source: jude_devir
#4 Get Over Here!
Image source: jude_devir
#5 Best Parents Ever!
Image source: jude_devir
#6 Always Lock The Door!
Image source: jude_devir
#7 Bedtime Story
Image source: jude_devir
#8 Caraoke Family Style
Image source: jude_devir
#9 Happy…ish Valentine’s Day!!!
Image source: jude_devir
#10 Always Say :”Yes!”
Image source: jude_devir
#11 I’m Tired…
Image source: jude_devir
#12 It’s Harder Than It Looks!
Image source: jude_devir
#13 Let Them Fight
Image source: jude_devir
#14 Happy 5th Birthday To “One Of Those Days”!!!
Image source: jude_devir
#15 Tetris
Image source: jude_devir
#16 Comfort Zone
Image source: jude_devir
#17 Barbie Girl
Image source: jude_devir
#18 Cutting Corners…
Image source: jude_devir
#19 We Saw Top Gun: Maverick!
Image source: jude_devir
#20 Lil Hercules!
Image source: jude_devir
#21 She Told Me “Yes” For The Second Time!
Image source: jude_devir
#22 I Insist!
Image source: jude_devir
#23 Happy Birthday Daddy!
Image source: jude_devir
#24 Use The Hanger!
Image source: jude_devir
#25 Braidsmaids
Image source: jude_devir
#26 Merry Christmas Y’all!!!
Image source: jude_devir
#27 Happy New Year!!!
Image source: jude_devir
#28 Listen To Your Parents!
Image source: jude_devir
#29 Gasundheit!
Image source: jude_devir
#30 We Saw “Avatar: The Way Of Water”
Image source: jude_devir
