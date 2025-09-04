45 Pics From This Facial Expressions Experiment In The 19th Century Might Give You Nightmares

by

In 1862, French neurologist Guillaume Duchenne carried out an experiment. He stimulated people’s facial muscles with small amounts of electricity to test which facial muscles we use for certain facial expressions. Thanks to the experiment, he was able to map out which muscles we use for smiling, frowning, crying, and fixing our resting jerk face.

However, his experiment wasn’t without controversies. For the most part, it was about who he used as subjects for his experiment. But it’s also about how the photos looked: while some of them seem funny at first glance, there’s something unsettling the longer you look at them.

Duchenne’s photographs are currently displayed at the Metropolitan Museum of Art, but what do you think, Pandas: are these scientific, artistic, or straight-up creepy?

#1 Surprise

Image source: Wellcome Collection

#2 Pleasure

Image source: Wellcome Collection

#3 Astonishment

Image source: Wellcome Collection

#4 Terror

Image source: Wellcome Collection

#5 Fear

Image source: Wellcome Collection

#6 Pain

Image source: Wellcome Collection

#7 Natural Laughter

Image source: Wellcome Collection

#8 Sympathy

Image source: Wellcome Collection

#9 Dissatisfied

Image source: Wellcome Collection

#10 Unhappy

Image source: Wellcome Collection

#11 Affected Weeping

Image source: Wellcome Collection

#12 Grimace

Image source: Wellcome Collection

#13 Fear

Image source: Wellcome Collection

#14 Amazement

Image source: Wellcome Collection

#15 Fright

Image source: Wellcome Collection

#16 Inexpressive

Image source: Wellcome Collection

#17 Cruelty

Image source: Wellcome Collection

#18 Flirtatious

Image source: Wellcome Collection

#19 Very Unhappy

Image source: Wellcome Collection

#20 Joy

Image source: Wellcome Collection

#21 Severity And Attention

Image source: Wellcome Collection

#22 Ferocious Cruelty

Image source: Wellcome Collection

#23 Agression

Image source: Wellcome Collection

#24 Crying

Image source: Wellcome Collection

#25 Attention

Image source: Wellcome Collection

#26 Discontent

Image source: Wellcome Collection

#27 Tearful

Image source: Wellcome Collection

#28 Disgust

Image source: Wellcome Collection

#29 Profound Attention

Image source: Wellcome Collection

#30 Whimpering

Image source: Wellcome Collection

#31 Moody

Image source: Wellcome Collection

#32 Extreme Pain

Image source: Wellcome Collection

#33 False Laughter

Image source: Wellcome Collection

#34 Meditation

Image source: Wellcome Collection

#35 Moderate Cruelty

Image source: Wellcome Collection

#36 Natural Facial Expresssion

Image source: Wellcome Collection

#37 Memory Of Pain

Image source: Wellcome Collection

#38 Cheerful

Image source: Wellcome Collection

#39 Suffering

Image source: Wellcome Collection

#40 Stern

Image source: Wellcome Collection

#41 The Normal Facial Expression On The Human Face Being Induced By Electrical Currents

Image source: Wellcome Collection

#42 Pain

Image source: Wellcome Collection

#43 Scorn

Image source: Wellcome Collection

#44 Repose

Image source: Wellcome Collection

#45 Attentive

Image source: Wellcome Collection

Patrick Penrose
