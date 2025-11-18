My 33 Creative Combinations Of Two Unrelated Objects (New Pics)

For several years I worked as a senior creative person in one of the leading advertising offices in Israel. I am responsible for campaigns of large companies. in time, and after a long experience in decoding marketing briefs, I felt the need to create freely, without dictating, to express myself, share the angles I see things and the ways I want to express them, and I found the social net an appropriate stage to exhibit in.

Since studying history of art at school I was fascinated with what can be made by using objects and daily pieces when they are disconnected from their original use. The idea started while I was sitting on the couch and I saw a pile of bowls on the counter; it looked to me like a sleeve, the next day I took a picture of it.
More info: Instagram

#1

Image source: dudibensimon

#2

Image source: dudibensimon

#3

Image source: dudibensimon

#4

Image source: dudibensimon

#5

Image source: dudibensimon

#6

Image source: dudibensimon

#7

Image source: dudibensimon

#8

Image source: dudibensimon

#9

Image source: dudibensimon

#10

Image source: dudibensimon

#11

Image source: dudibensimon

#12

Image source: dudibensimon

#13

Image source: dudibensimon

#14

Image source: dudibensimon

#15

Image source: dudibensimon

#16

Image source: dudibensimon

#17

Image source: dudibensimon

#18

Image source: dudibensimon

#19

Image source: dudibensimon

#20

Image source: dudibensimon

#21

Image source: dudibensimon

#22

Image source: dudibensimon

#23

Image source: dudibensimon

#24

Image source: dudibensimon

#25

Image source: dudibensimon

#26

Image source: dudibensimon

#27

Image source: dudibensimon

#28

Image source: dudibensimon

#29

Image source: dudibensimon

#30

Image source: dudibensimon

#31

Image source: dudibensimon

#32

Image source: dudibensimon

#33

Image source: dudibensimon

Patrick Penrose
