50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The ‘Epic Top Comments’ Page

by

The comments sections of social media posts can sometimes be cesspools of negativity. But they can also be a comedy goldmine of witty remarks and clever banter between users.

Enter the Epic Top Comments 2.0 Facebook page. It’s an assortment of screenshots featuring post replies with self-deprecating humor, facetious one-liners, and quips that sting in the funniest way possible. With 340,000 followers keeping the content coming, there is no scarcity of laughs here. 

We’ve picked some of the best wisecracks about the 2024 Olympics, questionable condiment decisions, and traumatic employment experiences. If you want to be a bit naughty in the comment boxes, here are some examples you can emulate.

#1

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#2

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#3

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#4

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#5

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3c

#6

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#7

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: iamyeychii

#8

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3c

#9

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#10

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#11

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#12

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#13

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3c

#14

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#15

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#16

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#17

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#18

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#19

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#20

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#21

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#22

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#23

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#24

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#25

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#26

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#27

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#28

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#29

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#30

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#31

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#32

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#33

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#34

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#35

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#36

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#37

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#38

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#39

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#40

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#41

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#42

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#43

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#44

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#45

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#46

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#47

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#48

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#49

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

#50

50 Times Comments Were Better Than The Post And Ended Up On The &#8216;Epic Top Comments&#8217; Page

Image source: epictopcomments3

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
“It’s Actually Very Odd When You Think About It”: 50 Things That Are Considered Normal But Are Weird As Shared By Our Community
3 min read
Nov, 16, 2025
“What’s The Darkest Secret You Found Out About A Family Member?”: 35 People Share Heavy Stories
3 min read
Nov, 16, 2025
Prince: Jamming with The Muppets and 4 Other TV Appearances
3 min read
Apr, 24, 2016
Amy Winehouse Painting Making Of By Masáre
3 min read
Nov, 12, 2025
People Are Loving This Video Of A Cat Getting A “Piano Hammer Massage” While His Owner Plays Christmas Songs
3 min read
Nov, 14, 2025
Everything You Need To Know About Lena Headey’s series, Beacon 23
3 min read
Nov, 28, 2023
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.