Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

by

I made these earrings under the impression of a beautiful traditional Russian headdress called- Kokoshnik. Earrings are made of polymer clay and natural gemstones.

More info: Etsy

#1 Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

#2 Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

#3 Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

#4 Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

#5 Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

#6 Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

#7 Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

#8 Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

#9 Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

#10 Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

#11 Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

Earrings Made In The Style Of Russian Traditional Headwear

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Iranian Men Wear Hijab To Fight For Women’s Rights In Iran
3 min read
Nov, 11, 2025
25 Famous Movie Scene Locations In Real Life
3 min read
Nov, 11, 2025
I’m Making A Web Series On The Secret Lives Of Public Servants
3 min read
Nov, 12, 2025
Scrubs
Scrubs’ ‘My Blind Date’: A Thematic Exploration of Control
3 min read
Jul, 16, 2015
These Hyper Realistic Sculptures Will Confuse Your Mind
3 min read
Nov, 12, 2025
Wood Art Made With Electricity
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.