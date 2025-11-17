40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

by

It’s likely that none of us are new to scientifically wrong takes on social media. You know, your “the Earth is flat – prove me wrong” kind of posts that simply come with the digital Wild West we call Facebook, Instagram or Twitter.

Few know this better than the r/FacebookScience community, then, which has made publicly displaying facepalm-worthy “scientific” takes into a sport since 2017. With almost 62,000 followers, it welcomes the science-denying pseudo-intellectuals as a barkeep does with regular drunkards. Anyway, a whole round of painfully ridiculous statements that have been approved by 4chan mods or Fox News (accurate only 10% of the time™) is on the house!

#1

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#2

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#3

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#4

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#5

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#6

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#7

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#8

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#9

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#10

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#11

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#12

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#13

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#14

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#15

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#16

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#17

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#18

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#19

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#20

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#21

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#22

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#23

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#24

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#25

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#26

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#27

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#28

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#29

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#30

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#31

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#32

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#33

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#34

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#35

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#36

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#37

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#38

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#39

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

#40

40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

Image source: FBScienceSub

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
50 Of The Most Embarrassing #OfficePartyFails Ever
3 min read
Nov, 11, 2025
Guy From The Philippines Throws His Siblings And Cousins A Low Budget Photoshoot, And The Results Look Amazing
3 min read
Nov, 14, 2025
30 Of The Funniest Cat Jokes Vet Clinics Put Up On Their Signs
3 min read
Nov, 13, 2025
Hey Pandas, Draw The Best Image You Can On Paper (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
“[Am I The Jerk] For Changing My Mind About Splitting The Cost Of Our Group Vacation Equally?”
3 min read
Nov, 17, 2025
My 13 S-Ain’t Skulls And The Christmas S-Ain’t
3 min read
Nov, 15, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.