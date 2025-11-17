40 Times People Tried To Argue With Years Of Science But Got Ridiculed Instead, As Shared On This Group (New Pics)

It’s likely that none of us are new to scientifically wrong takes on social media. You know, your “the Earth is flat – prove me wrong” kind of posts that simply come with the digital Wild West we call Facebook, Instagram or Twitter.
Few know this better than the r/FacebookScience community, then, which has made publicly displaying facepalm-worthy “scientific” takes into a sport since 2017. With almost 62,000 followers, it welcomes the science-denying pseudo-intellectuals as a barkeep does with regular drunkards. Anyway, a whole round of painfully ridiculous statements that have been approved by 4chan mods or Fox News (accurate only 10% of the time™) is on the house!
#1
Image source: FBScienceSub
#2
Image source: FBScienceSub
#3
Image source: FBScienceSub
#4
Image source: FBScienceSub
#5
Image source: FBScienceSub
#6
Image source: FBScienceSub
#7
Image source: FBScienceSub
#8
Image source: FBScienceSub
#9
Image source: FBScienceSub
#10
Image source: FBScienceSub
#11
Image source: FBScienceSub
#12
Image source: FBScienceSub
#13
Image source: FBScienceSub
#14
Image source: FBScienceSub
#15
Image source: FBScienceSub
#16
Image source: FBScienceSub
#17
Image source: FBScienceSub
#18
Image source: FBScienceSub
#19
Image source: FBScienceSub
#20
Image source: FBScienceSub
#21
Image source: FBScienceSub
#22
Image source: FBScienceSub
#23
Image source: FBScienceSub
#24
Image source: FBScienceSub
#25
Image source: FBScienceSub
#26
Image source: FBScienceSub
#27
Image source: FBScienceSub
#28
Image source: FBScienceSub
#29
Image source: FBScienceSub
#30
Image source: FBScienceSub
#31
Image source: FBScienceSub
#32
Image source: FBScienceSub
#33
Image source: FBScienceSub
#34
Image source: FBScienceSub
#35
Image source: FBScienceSub
#36
Image source: FBScienceSub
#37
Image source: FBScienceSub
#38
Image source: FBScienceSub
#39
Image source: FBScienceSub
#40
Image source: FBScienceSub
Follow Us