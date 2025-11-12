This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

by

Face swapping apps are a huge part of the humorous side of the internet. People love showing the hilarious, weird, and sometimes even horrifying photo manipulations that such apps create. But not everyone can use photo editing applications, so other people come to the rescue.

Disney Face Swap page collects images of Disney characters with swapped faces. Some of the edited cartoon characters look funny, some – unsettling, and with some, it’s even hard to find what was changed.

Take a look at these funny images that show what would happen if famous characters used face swap apps. Don’t forget to tell us what you think and vote for the ones you’ve liked the most!

More info: disneyfaceswap.tumblr.com

#1

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#2

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#3

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#4

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#5

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#6

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#7

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#8

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#9

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#10

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#11

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#12

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#13

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#14

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#15

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#16

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#17

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#18

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#19

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#20

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#21

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#22

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#23

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#24

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#25

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#26

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#27

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#28

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#29

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#30

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#31

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#32

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#33

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#34

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#35

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#36

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#37

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#38

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#39

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#40

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#41

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#42

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#43

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#44

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#45

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#46

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#47

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#48

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#49

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#50

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#51

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#52

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#53

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#54

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#55

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#56

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#57

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#58

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#59

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#60

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#61

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#62

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#63

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#64

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#65

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#66

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#67

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#68

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#69

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#70

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#71

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#72

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#73

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#74

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#75

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#76

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#77

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#78

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#79

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#80

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#81

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#82

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#83

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#84

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#85

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#86

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#87

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#88

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#89

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#90

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#91

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#92

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#93

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#94

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#95

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#96

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#97

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#98

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#99

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#100

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#101

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#102

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#103

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#104

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#105

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#106

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#107

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#108

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#109

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#110

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#111

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#112

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#113

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#114

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#115

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#116

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#117

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#118

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#119

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#120

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#121

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#122

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#123

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#124

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#125

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#126

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#127

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#128

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#129

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

#130

This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Image source: disneyfaceswap

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Employee Was Putting Up With Verbally Abusive Manager But When He Stole Their Earned Tips, They Decided It Was Time To Leave
3 min read
Nov, 15, 2025
Shake: Slow Motion Photos Of Dogs Shaking Their Heads Published As Book
3 min read
Jul, 23, 2025
I Bought An Old 1995 RV, And Here’s How I Transformed It Into A Beautiful Home For Me And Two Kittens That I Recently Adopted (21 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
People Don’t Realize How Profitable These 58 Industries Are These Days
3 min read
Aug, 14, 2025
I Tried To Find Out What These 30 Historical Figures Would Look Like In Modern Times Using The Help Of AI (New Pics)
3 min read
Nov, 16, 2025
Why You Should Check Out Yasuke On Netflix
3 min read
May, 4, 2021
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.