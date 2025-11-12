This Is What Would Happen If The Disney Characters Used Face Swap

Face swapping apps are a huge part of the humorous side of the internet. People love showing the hilarious, weird, and sometimes even horrifying photo manipulations that such apps create. But not everyone can use photo editing applications, so other people come to the rescue.
Disney Face Swap page collects images of Disney characters with swapped faces. Some of the edited cartoon characters look funny, some – unsettling, and with some, it’s even hard to find what was changed.
Take a look at these funny images that show what would happen if famous characters used face swap apps. Don’t forget to tell us what you think and vote for the ones you’ve liked the most!
More info: disneyfaceswap.tumblr.com
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55
#56
#57
#58
#59
#60
#61
#62
#63
#64
#65
#66
#67
#68
#69
#70
#71
#72
#73
#74
#75
#76
#77
#78
#79
#80
#81
#82
#83
#84
#85
#86
#87
#88
#89
#90
#91
#92
#93
#94
#95
#96
#97
#98
#99
#100
#101
#102
#103
#104
#105
#106
#107
#108
#109
#110
#111
#112
#113
#114
#115
#116
#117
#118
#119
#120
#121
#122
#123
#124
#125
#126
#127
#128
#129
#130
