39 Brutally Honest Illustrations That Show How The Digital Age Is Disconnecting Us

Paweł Kuczyński’s illustrations provide a satirical look at our relationship with technology, particularly the ways we are controlled by screens and social media. His artwork reflects how people have become more connected online yet increasingly disconnected in real life.
By portraying figures tangled in digital icons or glued to their phones, he highlights the dangers of losing ourselves to constant internet engagement, especially more so in recent years with the rise of AI technology. Pavel hopes his work serves as a reminder to balance our online activities with genuine, face-to-face interactions, pushing us to think about the real value of human connection beyond the screens.
More info: pawelkuczynski.com | Instagram | Facebook
#1
Image source: pawel_kuczynski1
#2
Image source: pawel_kuczynski1
#3
Image source: pawel_kuczynski1
#4
Image source: pawel_kuczynski1
#5
Image source: pawel_kuczynski1
#6
Image source: pawel_kuczynski1
#7
Image source: pawel_kuczynski1
#8
Image source: pawel_kuczynski1
#9
Image source: pawel_kuczynski1
#10
Image source: pawel_kuczynski1
#11
Image source: pawel_kuczynski1
#12
Image source: pawel_kuczynski1
#13
Image source: pawel_kuczynski1
#14
Image source: pawel_kuczynski1
#15
Image source: pawel_kuczynski1
#16
Image source: pawel_kuczynski1
#17
Image source: pawel_kuczynski1
#18
Image source: pawel_kuczynski1
#19
Image source: pawel_kuczynski1
#20
Image source: pawel_kuczynski1
#21
Image source: pawel_kuczynski1
#22
Image source: pawel_kuczynski1
#23
Image source: pawel_kuczynski1
#24
Image source: pawel_kuczynski1
#25
Image source: pawel_kuczynski1
#26
Image source: pawel_kuczynski1
#27
Image source: pawel_kuczynski1
#28
Image source: pawel_kuczynski1
#29
Image source: pawel_kuczynski1
#30
Image source: pawel_kuczynski1
#31
Image source: pawel_kuczynski1
#32
Image source: pawel_kuczynski1
#33
Image source: pawel_kuczynski1
#34
Image source: pawel_kuczynski1
#35
Image source: pawel_kuczynski1
#36
Image source: pawel_kuczynski1
#37
Image source: pawel_kuczynski1
#38
Image source: pawel_kuczynski1
#39
Image source: pawel_kuczynski1
