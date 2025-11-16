Artist Offers A New Perspective On Hong Kong Through His 60 Surreal Images (New Pics)

Hong Kong is a magical city on its own. However, in Tommy Fung’s images, it looks even more extraordinary! This photographer and graphic designer demonstrates his superb talent and imagination in transforming the town into surreal scenes and at the same time shows the beauty and diversity of this amazing place.

The artist moved to Hong Kong in 2016, after years of living in Venezuela. It didn’t take long for him to create an Instagram account where Tommy uploads the whimsical and humorous creations he makes with Photoshop. The artist blends fiction with reality, bringing a little bit of humor into the city’s life and drawing attention to environmental and social issues.

Scroll through the images to get to know Hong Kong from a slightly different perspective. For more of the surreal scenes, check out the previous post on Bored Panda here

More info: Instagram | surrealhk.com | Facebook

#1

#1

Image source: surrealhk

#2

#2

Image source: surrealhk

#3

#3

Image source: surrealhk

#4

#4

Image source: surrealhk

#5

#5

Image source: surrealhk

#6

#6

Image source: surrealhk

#7

#7

Image source: surrealhk

#8

#8

Image source: surrealhk

#9

#9

Image source: surrealhk

#10

#10

Image source: surrealhk

#11

#11

Image source: surrealhk

#12

#12

Image source: surrealhk

#13

#13

Image source: surrealhk

#14

#14

Image source: surrealhk

#15

#15

Image source: surrealhk

#16

#16

Image source: surrealhk

#17

#17

Image source: surrealhk

#18

#18

Image source: surrealhk

#19

#19

Image source: surrealhk

#20

#20

Image source: surrealhk

#21

#21

Image source: surrealhk

#22

#22

Image source: surrealhk

#23

#23

Image source: surrealhk

#24

#24

Image source: surrealhk

#25

#25

Image source: surrealhk

#26

#26

Image source: surrealhk

#27

#27

Image source: surrealhk

#28

#28

Image source: surrealhk

#29

#29

Image source: surrealhk

#30

#30

Image source: surrealhk

#31

#31

Image source: surrealhk

#32

#32

Image source: surrealhk

#33

#33

Image source: surrealhk

#34

#34

Image source: surrealhk

#35

#35

Image source: surrealhk

#36

#36

Image source: surrealhk

#37

#37

Image source: surrealhk

#38

#38

Image source: surrealhk

#39

#39

Image source: surrealhk

#40

#40

Image source: surrealhk

#41

#41

Image source: surrealhk

#42

#42

Image source: surrealhk

#43

#43

Image source: surrealhk

#44

#44

Image source: surrealhk

#45

#45

Image source: surrealhk

#46

#46

Image source: surrealhk

#47

#47

Image source: surrealhk

#48

#48

Image source: surrealhk

#49

#49

Image source: surrealhk

#50

#50

Image source: surrealhk

#51

#51

Image source: surrealhk

#52

#52

Image source: surrealhk

#53

#53

Image source: surrealhk

#54

#54

Image source: surrealhk

#55

#55

Image source: surrealhk

#56

#56

Image source: surrealhk

#57

#57

Image source: surrealhk

#58

#58

Image source: surrealhk

#59

#59

Image source: surrealhk

#60

#60

Image source: surrealhk

