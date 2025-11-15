Czech Artist Draws On Top Of People’s Nature Photos, And The Result Looks Otherworldly (84 Pics)

Nature is perhaps the greatest fountain of inspiration for all of the artists out there, and photographers are no exception to this rule. But there’s another kind of artists that get inspired by artists who, in their own turn, got inspired by nature. That may sound complicated, but as a matter of fact, it’s a very simple concept. What these artists do is they use the material from other artists, enhance it, and interpret it in their own creative way, producing a sort of an amalgam of artistic creation. Zdenek Cehelsky, a Czech artist, is an artist of this kind. What he does is he takes other people’s photos and draws on top of them, creating his own little unique fantasy setting that seems out of this world.

More info: Instagram | deviantart.com | twitter.com | patreon.com

#1

