Commentary On Status: 40 Historic Portraits Of Elites Get A Makeover From This Artist (New Pics)

Artist Volker Hermes from Düsseldorf continues to add a twist to historical portraits by covering their faces in different ways. The artist shared that he uses Photoshop for that; however, Volker only reshapes the elements that are already in the paintings to hide people’s individuality.
Hermes’s Hidden Portraits series acts as a commentary on wealth, fame, and social status. The artist previously wrote: “Portraits were commissioned only by the elite. They were amazingly expensive and full of codes and allusions in clothing or with attributes that refer to a high rank, which we no longer understand because our society is different. That’s why we today look at the portrayed ones mostly in the face because we don’t understand the codes of the rest of the picture anymore. I block this access—I cover the person, and one must now look at the painting completely differently. But I use allusions to our society today, so I bring together the past and the present.”
Volker’s paintings were especially relatable during pandemic times as we all had to cover our faces, and his art also reflected our situation at the time.
#1 Hidden Ingres III, Photocollage 2023
Image source: volker.hermes
#2 Hidden Waldmüller II Photocollage 2021
Image source: volker.hermes
#3
Image source: volker.hermes
#4 Hidden Gower, Photocollage 2021
Image source: volker.hermes
#5 Hidden Lely V Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#6 Hidden Noble Man, Photocollage 2021
Image source: volker.hermes
#7 Hidden Bouguereau II Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#8 Hidden Girodet-Trioson II, Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#9 Hidden Romney II, Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#10 Hidden Pourbus Ix, Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#11 Hidden Mengs II, Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#12 Hidden Venetian School, Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#13 Hidden Roslin X, Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#14 Hidden Nattier Iv, Photocollage 2022
Image source: volker.hermes
#15 Hidden Waldmüller Iv Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#16 Hidden Dantan, Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#17 Hidden Anonymous (Doña María), Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#18 Hidden Venetian School III, Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#19 Hidden Jerndorff, Photocollage 2022
Image source: volker.hermes
#20 Hidden Wright Of Derby II, Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#21 Hidden Hodges , Photocollage 2015
Image source: volker.hermes
#22 Hidden Van Honthorst , Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#23 Hidden Ivanovic Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#24 Hidden Largilliere Vi , Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#25 Hidden Anonymous (Book), Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#26 Hidden De Longpre, Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#27 Hidden Cotes, Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#28 Hidden Il Vecchio II, Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#29 Hidden Fabre, Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#30 Hidden Batoni II, Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#31 Hidden Jacquet , Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#32 Hidden Ramsay II, Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#33 Hidden Ritter, Photocollage, 2024
Image source: volker.hermes
#34 Hidden Bruyn The Younger II, Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#35 Hidden Anonymous (French School), Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#36 Hidden Pourbus V, Photocollage 2019
Image source: volker.hermes
#37 Hidden Santerre, Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#38 Hidden Romani, Photocollage 2022
Image source: volker.hermes
#39 Hidden Bellini V, Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
#40 Hidden Strozzi, Photocollage 2024
Image source: volker.hermes
