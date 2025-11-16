Here Are My 92 AI Art Creations That Will Show You How Far Technology Has Progressed

Last year I stumbled on the amazing world of AI-generated art and I dove right into that wonderful rabbit hole. I had seen previously weird psychedelic AI art before but last year this technology took a giant leap and the images you are able to create are just astounding. I use AI architecture called VQGAN+CLIP or CLIP-Guided-Diffusion, and what I basically do is input certain parameters and a prompt text that describes the image I would like to create with AI. You can also give AI an init image, which is used to guide the AI to create something along with that input with the text prompt. You can use also this technology to create some really weird animations.
Here is a selection of my creations done with AI.
Hope you like them!
More info: Instagram | Instagram | anttikarppinen.com
#1 Orange Teal Necromancer
#2 Desert Oasis
#3 The Ancient
#4 Parisian Café
#5 Lost City Of Atlantis
#6 Hairy Monster
#7 Portal To Another World
#8 Cyberpunk Club
#9 Kissing In The Park
#10 Valley Of Giant Robots
#11 Hairy Seamonster
#12 Cyberpunk Book Store
#13 Necromancer Beauty
#14 Fallen Angel
#15 Steampunk Typewriter
#16 Dragon Egg
#17 Christmas
#18 Koi Fish
#19 Cyberpunk Food Market
#20 Pripyat
#21 Galactic Fight League
#22 Spaghetti Accident In Space
#23 Necromancer Beauty
#24 Dead Marshes
#25 Dragon Egg
#26 Abstractz
#27 Lost City Of Atlantis
#28 God Of The Sea Poseidon
#29 Birth Of Vader
#30 Orange Teal Necromancer
#31 Skullz
#32 Dragon Egg
#33 Aliens Crashed In Finland
#34 Cute Game Character
#35 Tauntaun
#36 Pripyat
#37 The Abstracts
#38 Dragon Marble Statue
#39 Steampunk Clocktower
#40 Dead Marshes
#41 Pripyat
#42 Abstractz
#43 Abstractz
#44 Mos Eisley Cantina
#45 Mos Eisley Space Port
#46 Cyberpunk Food Market
#47 Steampunk Abstractz
#48 Steampunk Alley
#49 Aliens Crashed In Finland
#50 Funny Blue Metallic Bird
#51 Monsters Live Under Your Bed
#52 Random Robots
#53 Castle Horror
#54 Castle Disney
#55 Mos Eisley Cantina
#56 Oasis
#57 Steampunk Airship
#58 Birds Eating Cyberpunk Brain
#59 Monster
#60 Random Robots
#61 Skullz
#62 The Abstracts
#63 Abstractz
#64 Abtract Green
#65 Abtract Red
#66 Fallen Angel
#67 Christmas
#68 Castle Sci-Fi
#69 Cute Concept Art Of A Robot
#70 Cyberpunk Bar
#71 Space Hangar At Hoth
#72 Hoth
#73 Necromancer Beauty
#74 Spaghetti Accident In Space
#75 Organic Matter
#76 Random Robots
#77 Abstractz
#78 Aliens Crashed In Finland
#79 Amusement Park
#80 Dragon Marble Statue
#81 Birth Of Vader
#82 Birth Of Vader
#83 Abstract
#84 Circus Left The Town
#85 Circus Left The Town
#86 Cyberpunk Streets
#87 Organic Matter
#88 The Abstracts
#89 Organic Matter
#90 Cyberpunk Store Interior
#91 Fallen Angel
#92 Dragon Marble Statue
