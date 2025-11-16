Here Are My 92 AI Art Creations That Will Show You How Far Technology Has Progressed

by

Last year I stumbled on the amazing world of AI-generated art and I dove right into that wonderful rabbit hole. I had seen previously weird psychedelic AI art before but last year this technology took a giant leap and the images you are able to create are just astounding. I use AI architecture called VQGAN+CLIP or CLIP-Guided-Diffusion, and what I basically do is input certain parameters and a prompt text that describes the image I would like to create with AI. You can also give AI an init image, which is used to guide the AI to create something along with that input with the text prompt. You can use also this technology to create some really weird animations.

Here is a selection of my creations done with AI.

Hope you like them!

More info: Instagram | Instagram | anttikarppinen.com

#1 Orange Teal Necromancer

Image source: aliasantti_ai

#2 Desert Oasis

Image source: aliasantti_ai

#3 The Ancient

Image source: aliasantti_ai

#4 Parisian Café

Image source: aliasantti_ai

#5 Lost City Of Atlantis

Image source: aliasantti_ai

#6 Hairy Monster

Image source: aliasantti_ai

#7 Portal To Another World

Image source: aliasantti_ai

#8 Cyberpunk Club

Image source: aliasantti_ai

#9 Kissing In The Park

Image source: aliasantti_ai

#10 Valley Of Giant Robots

Image source: aliasantti_ai

#11 Hairy Seamonster

#12 Cyberpunk Book Store

Image source: aliasantti_ai

#13 Necromancer Beauty

Image source: aliasantti_ai

#14 Fallen Angel

Image source: aliasantti_ai

#15 Steampunk Typewriter

Image source: aliasantti_ai

#16 Dragon Egg

Image source: aliasantti_ai

#17 Christmas

Image source: aliasantti_ai

#18 Koi Fish

Image source: aliasantti_ai

#19 Cyberpunk Food Market

Image source: aliasantti_ai

#20 Pripyat

Image source: aliasantti_ai

#21 Galactic Fight League

Image source: aliasantti_ai

#22 Spaghetti Accident In Space

Image source: aliasantti_ai

#23 Necromancer Beauty

Image source: aliasantti_ai

#24 Dead Marshes

Image source: aliasantti_ai

#25 Dragon Egg

Image source: aliasantti_ai

#26 Abstractz

Image source: aliasantti_ai

#27 Lost City Of Atlantis

Image source: aliasantti_ai

#28 God Of The Sea Poseidon

Image source: aliasantti_ai

#29 Birth Of Vader

Image source: aliasantti_ai

#30 Orange Teal Necromancer

Image source: aliasantti_ai

#31 Skullz

Image source: aliasantti_ai

#32 Dragon Egg

Image source: aliasantti_ai

#33 Aliens Crashed In Finland

Image source: aliasantti_ai

#34 Cute Game Character

Image source: aliasantti_ai

#35 Tauntaun

Image source: aliasantti_ai

#36 Pripyat

Image source: aliasantti_ai

#37 The Abstracts

Image source: aliasantti_ai

#38 Dragon Marble Statue

Image source: aliasantti_ai

#39 Steampunk Clocktower

Image source: aliasantti_ai

#40 Dead Marshes

Image source: aliasantti_ai

#41 Pripyat

Image source: aliasantti_ai

#42 Abstractz

Image source: aliasantti_ai

#43 Abstractz

Image source: aliasantti_ai

#44 Mos Eisley Cantina

Image source: aliasantti_ai

#45 Mos Eisley Space Port

Image source: aliasantti_ai

#46 Cyberpunk Food Market

Image source: aliasantti_ai

#47 Steampunk Abstractz

Image source: aliasantti_ai

#48 Steampunk Alley

Image source: aliasantti_ai

#49 Aliens Crashed In Finland

Image source: aliasantti_ai

#50 Funny Blue Metallic Bird

Image source: aliasantti_ai

#51 Monsters Live Under Your Bed

#52 Random Robots

Image source: aliasantti_ai

#53 Castle Horror

Image source: aliasantti_ai

#54 Castle Disney

Image source: aliasantti_ai

#55 Mos Eisley Cantina

Image source: aliasantti_ai

#56 Oasis

Image source: aliasantti_ai

#57 Steampunk Airship

Image source: aliasantti_ai

#58 Birds Eating Cyberpunk Brain

Image source: aliasantti_ai

#59 Monster

Image source: aliasantti_ai

#60 Random Robots

Image source: aliasantti_ai

#61 Skullz

Image source: aliasantti_ai

#62 The Abstracts

Image source: aliasantti_ai

#63 Abstractz

Image source: aliasantti_ai

#64 Abtract Green

Image source: aliasantti_ai

#65 Abtract Red

Image source: aliasantti_ai

#66 Fallen Angel

Image source: aliasantti_ai

#67 Christmas

Image source: aliasantti_ai

#68 Castle Sci-Fi

Image source: aliasantti_ai

#69 Cute Concept Art Of A Robot

Image source: aliasantti_ai

#70 Cyberpunk Bar

Image source: aliasantti_ai

#71 Space Hangar At Hoth

Image source: aliasantti_ai

#72 Hoth

Image source: aliasantti_ai

#73 Necromancer Beauty

Image source: aliasantti_ai

#74 Spaghetti Accident In Space

Image source: aliasantti_ai

#75 Organic Matter

Image source: aliasantti_ai

#76 Random Robots

Image source: aliasantti_ai

#77 Abstractz

Image source: aliasantti_ai

#78 Aliens Crashed In Finland

Image source: aliasantti_ai

#79 Amusement Park

Image source: aliasantti_ai

#80 Dragon Marble Statue

Image source: aliasantti_ai

#81 Birth Of Vader

Image source: aliasantti_ai

#82 Birth Of Vader

Image source: aliasantti_ai

#83 Abstract

Image source: aliasantti_ai

#84 Circus Left The Town

Image source: aliasantti_ai

#85 Circus Left The Town

Image source: aliasantti_ai

#86 Cyberpunk Streets

Image source: aliasantti_ai

#87 Organic Matter

Image source: aliasantti_ai

#88 The Abstracts

Image source: aliasantti_ai

#89 Organic Matter

Image source: aliasantti_ai

#90 Cyberpunk Store Interior

Image source: aliasantti_ai

#91 Fallen Angel

Image source: aliasantti_ai

#92 Dragon Marble Statue

Image source: aliasantti_ai

