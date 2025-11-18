“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

by

It’s 2024, and it seems like body positivity and its movements are here to stay. Aside from the Victoria’s Secret rebrand failure, the awareness around differently-looking and abled bodies seems to increase each year. What is body positivity, exactly? Philosophy scholar Céline Leboeuf calls it a “movement to accept our bodies, regardless of size, shape, skin tone, gender, and physical abilities.”

So we once again bring you the trend started by Dominican model Denise Mercedes and her friend designer Maria Castellanos. The two women continue their “Style Not Size” campaign to demonstrate that there is no “ideal” body type. They both pose wearing the same clothes, although their body types are different.

One half of the duo, Maria Castellanos, spoke with Bored Panda. She told us more about the secret to the project’s longevity and what she and Denise have in mind for the future. Read our conversation with her below!

We also reached out to Mallorie Dunn, inclusive fashion designer, owner of SmartGlamour, and professor at the Fashion Institute of Technology, to learn more about the body positivity movement. Read our interview with her below!

Denise: TikTok | Instagram | Facebook | Twitter

Maria: Instagram | TikTok | YouTube

Mallorie Dunn: Smart Glamour | Inclusive Fashion Patternmaking Course | Other Courses

#1

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#2

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#3

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#4

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#5

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#6

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#7

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#8

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#9

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#10

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#11

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#12

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#13

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#14

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#15

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#16

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#17

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#18

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#19

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#20

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#21

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#22

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#23

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#24

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#25

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#26

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#27

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#28

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#29

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#30

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#31

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#32

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#33

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#34

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#35

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#36

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#37

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#38

“Style, Not Size”: Two Friends Wear The Same Outfit To Show There Is No “Ideal” Body Type (38 New Pics)

Image source: denisemmercedes

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
The Berlin Rat Pack Makes One Crazy Family
3 min read
Nov, 12, 2025
People Are Revealing The Bizarre Things They Do That Seem Normal In Their Country, But Not In The Rest Of The World (17 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
‘Casa De Carne’: My Short Film That Explores A Restaurant Where Customers Have To Kill Their Own Food
3 min read
Nov, 13, 2025
Award-Winning Photographer Takes Photos In Video-Games
3 min read
Nov, 12, 2025
Photography With A Mirrorless Camera
3 min read
Nov, 12, 2025
Did “Preacher” Go Too Far with Recent Graphic Jesus Scene?
3 min read
Aug, 31, 2017
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.