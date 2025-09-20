32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

by

Dina Brodsky is a contemporary artist and curator based in the U.S., known for her detailed paintings. Many of her pieces are just a few inches wide, but they draw viewers in and capture whole worlds on a small page or circle.

Brodsky’s art often focuses on quiet, overlooked subjects—abandoned houses, birds, trees, or landscapes seen on her travels. Through these small-scale works, she captures a sense of memory, solitude, and wonder. Whether it’s a round oil painting the size of a teacup or a page from one of her sketchbooks, Brodsky shows how even the smallest canvas can hold endless depth.

More info: Instagram | Facebook | dinabrodsky.com | insightsforartists.com

#1

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#2

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#3

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#4

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#5

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#6

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#7

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#8

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#9

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#10

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#11

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#12

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#13

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#14

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#15

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#16

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#17

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#18

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#19

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#20

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#21

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#22

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#23

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#24

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#25

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#26

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#27

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#28

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#29

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#30

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#31

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

#32

32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Image source: dinabrodsky

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Supernatural Photo Preview Season 7 Episode 12
3 min read
Jan, 10, 2012
The Winners Of The 2025 Minimalism Photography Awards Have Been Announced (35 Pics)
3 min read
Sep, 18, 2025
Michigan Meteorologist On-Air Rants To Coworkers Who Complain About All The Cold Weather
3 min read
Apr, 18, 2018
Queens Season 1, Episode 6: Behind The Throne Recap
3 min read
Dec, 6, 2021
Baldwin Roast
Five Predictions We’re Making about Alec Baldwin’s Roast on Comedy Central
3 min read
Jun, 12, 2019
10 Things you Need to Know About Cassi Davis
3 min read
Jul, 6, 2023
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.