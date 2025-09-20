32 Sketchbook And Mini Paintings You Could Stare At For Hours

Dina Brodsky is a contemporary artist and curator based in the U.S., known for her detailed paintings. Many of her pieces are just a few inches wide, but they draw viewers in and capture whole worlds on a small page or circle.
Brodsky’s art often focuses on quiet, overlooked subjects—abandoned houses, birds, trees, or landscapes seen on her travels. Through these small-scale works, she captures a sense of memory, solitude, and wonder. Whether it’s a round oil painting the size of a teacup or a page from one of her sketchbooks, Brodsky shows how even the smallest canvas can hold endless depth.
More info: Instagram | Facebook | dinabrodsky.com | insightsforartists.com
#1
Image source: dinabrodsky
#2
Image source: dinabrodsky
#3
Image source: dinabrodsky
#4
Image source: dinabrodsky
#5
Image source: dinabrodsky
#6
Image source: dinabrodsky
#7
Image source: dinabrodsky
#8
Image source: dinabrodsky
#9
Image source: dinabrodsky
#10
Image source: dinabrodsky
#11
Image source: dinabrodsky
#12
Image source: dinabrodsky
#13
Image source: dinabrodsky
#14
Image source: dinabrodsky
#15
Image source: dinabrodsky
#16
Image source: dinabrodsky
#17
Image source: dinabrodsky
#18
Image source: dinabrodsky
#19
Image source: dinabrodsky
#20
Image source: dinabrodsky
#21
Image source: dinabrodsky
#22
Image source: dinabrodsky
#23
Image source: dinabrodsky
#24
Image source: dinabrodsky
#25
Image source: dinabrodsky
#26
Image source: dinabrodsky
#27
Image source: dinabrodsky
#28
Image source: dinabrodsky
#29
Image source: dinabrodsky
#30
Image source: dinabrodsky
#31
Image source: dinabrodsky
#32
Image source: dinabrodsky
Follow Us