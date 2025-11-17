If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

by

Everybody has a different sense of humor. But no matter what we find funny, laughing is a perfect little escapade that takes us away from our everyday problems, and that can really be considered a gift.

Dark humor takes us down some shocking, unexpected, but nonetheless hilarious roads. While it is not for everyone, those who enjoy it don’t have to look far to find it because this Instagram profile shares some of the best content that black comedy has to offer. Scroll down below to check it out! And if all this still leaves you hungry for more, we have another post like it to keep the energy going.

More info: Instagram

#1

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#2

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#3

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#4

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#5

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#6

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#7

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#8

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#9

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#10

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#11

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#12

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#13

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#14

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#15

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#16

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#17

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#18

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#19

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#20

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#21

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#22

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#23

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#24

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#25

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#26

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#27

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#28

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#29

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#30

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#31

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#32

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#33

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#34

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

#35

If You Enjoy Dark Humor, These 35 Memes Might Make You Laugh, As Shared By This Instagram Page

Image source: darkhumordeli

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Frasier
Frasier Season 1 Episode 10 Review: “Oops”
3 min read
Jul, 1, 2015
Hey Pandas, What Is Something People Don’t Know About The Country You Live In? (Closed)
3 min read
Nov, 16, 2025
People Are Posting Annoying Things That Annoy Them More Than They Should (50 Pics)
3 min read
Nov, 12, 2025
Hey Pandas, Post Your Most Random Holiday Decoration
3 min read
Nov, 16, 2025
Professor Wears “Iron Man” Mask to Hide Expression While Grading Papers
3 min read
Aug, 31, 2017
‘Big Brother’ 15 Weekly Recap: The “Cherokee Chief” Hits the Trail
3 min read
Jul, 19, 2013
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.