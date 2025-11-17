80 Dance Memes That May Make You Wanna Shake A Leg

Someone wise once said: “Dance now, think later.” And if you have ever danced your heart out without as much as a second thought of who’s watching you, you know exactly why this is amazing life advice. But also, if you have ever danced your heart out, you can absolutely relate to dance memes.
A dance meme can range from an embarrassed comment to complaining about the hardships of being a professional dancer, and anything in between. Just like with anything else, a good dancing meme will help you cope with a feeling you are not completely at home with, and we are all for it — as long as you don’t stop dancing.
One of the best things about dance memes is that you can be dancing for a living or actively trying to escape the room as soon as you hear a beat, and yet, you will be laughing at them. So are you ready for a funny dance meme or two? Then keep scrolling ’cause we’ve got quite a bunch for you.
#1
Image source: no.bad.attitudes
#2
Image source: hardcorpsmemes
#3
Image source: ballet.memer
#4
Image source: hardcorpsmemes
#5
Image source: ankle.twisting.memes
#6
Image source: memes.of.ballet
#7
Image source: ballet.memer
#8
Image source: memes.en.pointe
#9
Image source: dancedramamemespolitics
#10
Image source: memes.of.ballet
#11
Image source: memes.of.ballet
#12
Image source: tippytoe_sickledspinner
#13
Image source: tippytoe_sickledspinner
#14
Image source: tippytoe_sickledspinner
#15
Image source: memes.for.bunheads
#16
Image source: ballet__memes__
#17
Image source: memes.en.pointe
#18
Image source: ballet_barre_memes
#19
Image source: ballroomdancememes
#20
Image source: thebrainyballerina
#21
Image source: dancedramamemespolitics
#22
Image source: __dance.memes
#23
Image source: ballet.memer
#24
Image source: memed.ballet
#25
Image source: memed.ballet
#26
Image source: hardcorpsmemes
#27
Image source: pointememes
#28
Image source: no.bad.attitudes
#29
Image source: no.bad.attitudes
#30
Image source: ankle.twisting.memes
#31
Image source: dancedramamemespolitics
#32
Image source: adagiwoah
#33
Image source: hardcorpsmemes
#34
Image source: pointememes
#35
Image source: cool.dancer.memes
#36
Image source: _dance_relates_
#37
Image source: dancememesinc
#38
Image source: dancedramamemespolitics
#39
Image source: ballet.memer
#40
Image source: cool.dancer.memes
#41
Image source: dancevictims
#42
Image source: dancevictims
#43
Image source: no.bad.attitudes
#44
Image source: no.bad.attitudes
#45
Image source: ankle.twisting.memes
#46
Image source: ankle.twisting.memes
#47
Image source: ballet_barre_memes
#48
Image source: dancememesinc
#49
Image source: dancedramamemespolitics
#50
Image source: memes.of.ballet
#51
Image source: hardcorpsmemes
#52
Image source: pointememes
#53
Image source: memes.en.pointe
#54
Image source: __dance.memes
#55
Image source: __dance.memes
#56
Image source: compdancermemes
#57
Image source: ple.yay
#58
Image source: ballet_barre_memes
#59
Image source: ballet_barre_memes
#60
Image source: riotandfrolic
#61
Image source: sir_westington_memes
#62
Image source: dancememesinc
#63
Image source: dancedramamemespolitics
#64
Image source: dancedramamemespolitics
#65
Image source: dancedramamemespolitics
#66
Image source: __dance.memes
#67
Image source: cool.dancer.memes
#68
Image source: dancevictims
#69
Image source: balletmoods
#70
Image source: balletmoods
#71
Image source: ballet_barre_memes
#72
Image source: ballet_barre_memes
#73
Image source: dancedramamemespolitics
#74
Image source: memes.of.ballet
#75
Image source: tippytoe_sickledspinner
#76
Image source: ple.yay
#77
Image source: sir_westington_memes
#78
Image source: dance_memes._
#79
Image source: just.circus.memes
#80
Image source: memes.of.ballet
Follow Us